Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

IL DELITTO

È arrivata in pronto soccorso in condizioni già gravissime, non cosciente e in coma. Era una donna già fragile e con un'invalidità che le causava problemi di deambulazione e i neurochirurghi dell'ospedale hanno tentato un disperato intervento per salvarle la vita. Ma poche ore dopo, nella tarda serata di venerdì, Nadia Bergamini, 70 anni, è morta in un letto della Rianimazione. Le lesioni riscontrate hanno fatto subito insospettire i sanitari: aveva lividi diffusi su tutto il corpo e un vasto ematoma cerebrale, incompatibili di fatto con una caduta accidentale. Dal pronto soccorso è quindi partita una segnalazione alla questura e gli agenti della squadra mobile e della volante hanno verificato che in casa in quel momento c'era solo il genero della donna. Dopo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, Antonino Salvatore Zappalà, 44enne di origini siciliane trapiantato nel capoluogo, è stato indagato per lesioni gravi. Un'accusa poi trasformatasi in omicidio e in arresto con il trascorrere delle ore. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì, tra le 15 e le 15,30, nell'appartamento di via Casorati, alle spalle del centro Morbella, che la signora condivideva con la figlia, Stefania Cepollaro, con il genero e il nipote. La figlia si era però allontanata per delle commissioni, il bambino non c'era e in casa era presente solo Antonino Zappalà. Non è chiaro cosa sia successo quel pomeriggio tra le mura dell'abitazione, ma quando Stefania Cepollaro è rientrata ha trovato sua madre a terra agonizzante, con il sangue che le usciva dalla bocca e le aveva ricoperto il viso. Era riversa sul pavimento del soggiorno, aveva chiari segni di lesioni da trauma e non era ormai più cosciente. Prima ancora di capire cosa fosse accaduto ha pensato solo a comporre il numero del 118, ipotizzando probabilmente un malore e una conseguente caduta da una sedia. Poi, la corsa in ambulanza verso l'ospedale Goretti, l'operazione per rimuovere l'ematoma e i primi sospetti dei sanitari che hanno allertato le forze dell'ordine.

LE INDAGINI

Gli agenti della volante e della mobile sono quindi piombati nell'appartamento per cercare di ricostruire il quadro della situazione, ma si sono trovati di fronte il 44enne, apparentemente poco lucido e probabilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, che non sapeva fornire nessuna indicazione utile, non sapeva spiegare cosa fosse successo alla donna e di fronte alle insistenti domande dei poliziotti ha avuto anche una reazione agitata. Mentre la suocera moriva in ospedale lui rifiutava l'invito degli agenti a indossare la mascherina di protezione anti covid, tanto da guadagnarsi immediatamente un arresto per lesioni e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Poi verso sera il quadro è radicalmente cambiato: l'accusa a carico di Antonino Salvatore Zappalà è diventata di omicidio e l'uomo è stato trasferito in un carcere campano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. È una tragedia apparentemente senza movente, che sconvolge una famiglia come tante. Nessun segnale, nessun contesto violento o pericolo percepito da familiari e conoscenti, nessuna pregressa denuncia o segnalazione se non qualche piccolo guaio con la giustizia quando l'uomo ancora viveva in Sicilia. Quello che gli investigatori guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo hanno potuto ricostruire è affidato in gran parte alle evidenze e alle condizioni fisiche in cui è stata ritrovata la vittima, già disabile e fragile. È stata uccisa dalle botte. Il genero l'avrebbe percossa a mani nude, probabilmente picchiandola anche sulla testa, fino a farla cadere a terra e a farle perdere i sensi. I residenti della palazzina hanno spiegato di aver sentito delle urla e dei rumori venerdì pomeriggio provenire dall'appartamento. E qualcuno dice che la donna che aveva difficoltà nella deambulazione chiedeva aiuto, chiamava spesso perché non riusciva a essere autonoma nelle incombenze quotidiane. Tutte circostanze che portavano alle reazioni spazientite del genero. Fino all'ultima forse, quella fatale che a Nadia Bergamini è costata la vita. Ma sono solo ipotesi sulle quali verrà fatta luce con altri approfondimenti investigativi. Intanto l'appartamento è stato sottoposto a sequestro e la salma dell'anziana è a disposizione della procura per l'esame autoptico.

Laura Pesino

