IL CASOQuesto che verrà sarà il week end di San Valentino e le località turistiche pontine sono prese d'assalto. Lo dicono i numeri, ristoranti praticamente pieni da settimane e alberghi quasi al completo. Tra le località più gettonate c'è San Felice Circeo, dove sono tante anche le seconde case. Ecco perché il sindaco Giuseppe Schiboni ha richiamato i titolari delle attività di ristorazione a prestare attenzione al rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento fisico per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Il primo cittadino, dopo alcune segnalazioni arrivate anche nel corso dello scorso week end, e per evitare che si creino situazioni potenzialmente pericolose, ha dato espresso mandato alla Polizia Locale di avviare controlli a campione, soprattutto durante il fine settimana. Lo scorso week end è stato un caso eccezionale, era dagli anni '80 che non si vedevano così tante persone al Circeo in questo periodo, come è successo anche la scorsa estate e come ci auguriamo possa accadere anche la prossima spiega Tonino Puspi del ristorante Over Sea Il bel tempo di sabato scorso ha fatto sì che in tanti uscissero per una passeggiata e ritrovandosi all'ora di pranzo hanno preso d'assalto le poche attività aperte. Il problema però è che non essendoci la possibilità di fare il serale o il secondo turno per il pranzo tutti si concentrano allo stesso orario. Ed è anche questo il motivo per cui abbiamo avviato una collaborazione con il Comune per capire come affrontare il tutto in queste prossime giornate, ma l'augurio è che il prossimo Dpcm permetta la riapertura del serale almeno fino alle 22, in questo modo le presenze sarebbero più dilazionate spiega il ristoratore Perché noi possiamo mettere in campo tutte le strategie di protezione e le misure possibili, come abbiamo fatto, ma se l'assembramento si crea fuori dal locale non possiamo fare nulla. La scorsa estate avevo anche provveduto con un servizio security, ma gestire il flusso è impossibile. Con il Comune stiamo anche valutando la possibilità di ampliare lo spazio esterno con l'occupazione del suolo pubblico. L'amministrazione comunale ha spiegato il sindaco è conscia del dramma vissuto dalle imprese della ristorazione, una filiera di primaria importanza. Le perdite economiche registrate in un anno di inattività o di limitata attività sono state alte ma, proprio per non tornare a nuovi lockdown o chiusure parziali, bisogna rispettare le regole. L'assessore alla sicurezza Marco Di Prospero ha specificato che in questi giorni è stata portata avanti dalla Polizia Locale una vera e propria campagna di sensibilizzazione con colloqui con i titolari dei ristoranti .