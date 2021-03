17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Sequestrato ieri a Terracina, su disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, il noto stabilimento balneare Piccola Oasi. Contestate carenza nei titoli edilizi e demaniali, come accertato dal personale del locale Ufficio circondariale marittimo. Le indagini sullo storico lido di viale Circe, di proprietà della società Gmv, riconducibile alla famiglia Sciscione, sono scattate a seguito della segnalazione - giunta dal comando provinciale dei Vigili del fuoco - della presenza di un serbatoio di Gpl interrato nell'arenile prospicente le strutture dell'attività.

LA VERIFICA

Dai primi sopralluoghi sarebbero emersi ampliamenti ritenuti fuori legge, in quanto autorizzati da tempo in carenza dei presupposti di legge per l'emissione dei relativi titoli. Il tutto è apparso in contrasto con il Piano di utilizzazione degli arenili e in violazione dei Piani Paesaggistici e di tutte le norme poste a tutela del paesaggio e dell'ambiente marino e costiero. L'attività Piccola Oasi, in parte aperta anche in inverno per effetto della destagionalizzazione, in estate è particolarmente frequentata grazie alle iniziative di parco acquatico gestite da soggetti terzi. Ad apporre i sigilli ieri sono stati gli uomini guidati dal tenente di vascello Emilia Denaro, comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina, già impegnati in altre inchieste di natura edilizio-urbanistica che hanno portato a precedenti sequestri.

IL PRECEDENTE

Si tratta del caso del cantiere allestito presso il complesso ex Pro Infantia, esploso a fine 2020, all'interno del quale era prevista la demolizione del vecchio edificio e ricostruzione ex novo di 44 appartamenti. La contestazione aveva riguardato l'applicazione della normativa della rigenerazione urbana alla luce della dichiarata incostituzionalità del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr). Tra i precedenti lavori finiti sotto inchiesta anche quelli avviati il 23 dicembre scorso, per un ampliamento ritenuto illegittimo pari all'800% di struttura preesistente, presso lo stabilimento balneare La Vela, sempre nella ridente località turistica pontina. «Gli abusi rilevati nei mesi scorsi hanno commentato ieri dalla sede della sede della Guardia Costiera di via del Molo sembrano siano destinati a non rimanere casi isolati. Gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni».

Rita Cammarone

