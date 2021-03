26 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA DECISIONE

Nessun arresto per l'omicidio di Ferdinando Di Silvio detto il Bello, fatto esplodere a Capoportiere il 9 luglio 2003 nella sua auto dove era stata collocata una carica esplosiva. I giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno sciolto la riserva e respinto l'appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia relativo all'arresto di Carlo Maricca e Fabrizio Marchetto quali responsabili di quella morte. Secondo i magistrati gli elementi raccolti in questa seconda inchiesta non sono sufficienti, anche se considerati complessivamente, ad addebitare agli indagati l'omicidio di Ferdinando Di Silvio, non essendo stato possibile rinvenire dati obiettivi in grado di sostenerne la capacità indiziaria. Del resto la prima indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Latina all'indomani dell'omicidio si era conclusa con un'archiviazione non essendo stati raccolti all'epoca riscontri e prove tali da supportare un'accusa. La svolta è arrivata però nel 2018 quando in alcune frasi appartenenti ad intercettazioni ambientali per un'altra indagini sono emersi riferimenti a quella morte rimasta senza responsabili. A parlare era proprio Carlo Maricca, leader di un gruppo criminale che all'epoca era contrapposto a quello dei Ciarelli e dei Di Silvio e che avrebbe ordinato la gambizzazione di Luca Troiani cognato di Ferdinando Di Silvio - poche settimane prima dell'esplosione di Capoportiere. Secondo i magistrati della Dda Maricca sarebbe il mandante dell'omicidio e Fabrizio Marchetto l'esecutore materiale mentre sul registro degli indagati sono stati iscritti anche Gianluca Giannangeli, Antonio Mazzucco detto Tulò, e Marcello Caponi detto Michigan. La Dda aveva già chiesto al gip del Tribunale di Roma Andrea Fanelli un'ordinanza di custodia cautelare per Maricca e Marchetto ma la richiesta era stata respinta. Così i magistrati sono tornati alla carica appellandosi al Tribunale del Riesame con una identica istanza ma anche in questo caso l'esito è stato identico.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA