Latina resta una delle città più calde d'Italia. Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore del Ministero della Salute conferma il bollino rosso nel capoluogo pontino e in tutta la provincia anche per oggi e domani: le temperature continuano a sfiorare i 40 gradi.

Secondo le previsioni oggi alle 14 è prevista una temperatura di 37 gradi in aumento di un grado rispetto a ieri (e addirittura con la temperatura percepita di 38 gradi). Domani, giorno di Ferragosto, andrà peggio. Già alle otto di mattina la temperatura prevista è di 27 gradi, arrivando poi al picco delle quattordici, pari a 37 gradi (ma con una temperatura percepita addirittura di 39 gradi). Insieme a latina ci sono altri 14 capoluoghi di provincia con il bollino rosso. Ovvio che chi vuole passare la giornata di festa all'aria aperta, al mare o in montagna, dovrà prendere adeguate precauzioni. «Un'esposizione prolungata a temperature elevate - spiegano dal Ministero della Salute - può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, o di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti». Bisogna bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, ed evitare di restare a lungo sotto al sole.