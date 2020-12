© RIPRODUZIONE RISERVATA

NETTUNOColpo fallito e battuta in ritirata per i malviventi che verso l'alba di ieri hanno tentato di sfondare con un gas esplosivo la cassaforte esterna del supermercato Panorama di Nettuno, in via Ugo La Malfa 48, alla rotonda davanti al Cimitero di guerra Usa. La cassaforte - in cui da un ufficio del supermercato si inseriscono le banconote, che poi vengono prelevate dai portavalori con una procedura esterna - ha resistito. E ieri in mattinata si è anche appurato che l'incasso dei giorni di festa era salvo. Si temeva che il denaro potesse essere stato bruciato dall'esplosivo, come la parete in mattoncini del supermercato. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Nettuno, che hanno trovato sul posto le attrezzature usate dai malviventi, fuggiti quando la cassaforte non si è squarciata.Via La Malfa è un zona trafficatissima, ma non alle 4 del mattino, ora in cui nei palazzi vicini la gente è stata svegliata di soprassalto dall'esplosione. L'ingresso del supermercato, sulla cui parete c'è la cassaforte mimetizzata, è visibile solo dalla strada, non dalle case che sono tutte sul retro dello stabile. Per questo all'istante nessuno si è reso conto di cosa fosse accaduto, anche se l'allarme del negozio suonava. Attimi preziosi per la fuga dei malviventi che - come hanno verificato i carabinieri - prima di mettersi all'opera avevano manomesso le telecamere di sorveglianza. All'apparenza la cassaforte è un anonimo portello metallico, con serratura, proprio vicino alla postazione dei carrelli per la spesa. Nessuno ci farebbe caso, se non gli addetti ai lavori. E chi aveva studiato il colpo.«Dai primi rilievi - dice il comandante della Compagnia dei carabinieri Anzio-Nettuno, Giulio Pisani - si è verificato che è stata usata una sostanza esplosiva, forse metano, messa fra il muro e il portello di copertura». Il coperchio è schizzato via finendo dall'altra parte della strada. Bruciati il muro e l'esterno della massiccia cassaforte incassata, che però è rimasta intatta. Ieri a mezzogiorno, la cassaforte è stata aperta e si è appurato che anche l'incasso era salvo.Antonella Mosca