Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

I controlli interforze predisposti nei cantieri edili attivi in terra pontina proseguono senza sosta, continuando a far emergere irregolarità a raffica. L'ultimo caso emblematico giunto agli onori delle cronache viene da Terracina, dove in un colpo solo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, dagli ispettori del lavoro e dal personale Asl hanno portato alla luce violazioni amministrative costate a diverse ditte sanzioni che nel complesso superano i 5200 euro, e per alcune di esse valse anche l'immediata sospensione dell'attività. Lavoravano gomito a gomito per la realizzazione in subappalto di una serie di abitazioni, ma nel corso delle verifiche incrociate messe in atto nella mattinata di ieri è stata fotografata una situazione da bollino rosso su più fronti. Delle imprese impiegavano infatti lavoratori poi risultati in nero, per i quali a margine del blitz le autorità hanno imposto l'avvio delle procedure di regolarizzazione. Altre società sono state allontanate perché è stato accertato che avevano alle proprie dipendenze lavoratori privi della documentazione sanitaria. E i controlli non si fermano: proseguiranno da una parte all'altra della provincia, nell'ambito di un piano di ampio respiro coordinato dal Comando interregionale Podgora dei carabinieri e della legione carabinieri Lazio.

M.M.