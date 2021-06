L'UDIENZA

Dovrà rispondere di disastro aereo Elvio Porcelli, l'amministratore della omonima società che era incaricata della manutenzione del velivolo Tecnam P92 precipitato nelle campagne di Pontinia due anni fa. Ieri mattina si è tenuta l'udienza preliminare davanti al gup Pierpaolo Bortone a conclusione della quale il magistrato ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, assistito dall'avvocato Romina Realacci: il processo inizierà il 17 febbraio del prossimo anno davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina. L'incidente oggetto del procedimento risale al 3 giugno 2018 quando il piccolo aereo biposto, alla cui guida c'era Valter Reginaldi, a causa di un problema tecnico era caduto in un terreno agricolo in via dei Comunali. Il pilota era rimasto ferito in maniera non grave tanto da uscire da solo dall'abitacolo dopo l'impatto con il suolo.

Ieri mattina a conclusione dell'udienza preliminare il giudice ha disposto il rinvio a giudizio di Porcelli per disastro aereo accogliendo la richiesta dell'accusa. Secondo i consulenti nominati dalla Procura che hanno effettuato gli accertamenti sull'ultraleggero, Porcelli, avrebbe disposto la sostituzione dell'elica del Tecnam, intervento che sarebbe all'origine del guasto che ha provocato la caduta dell'aereo. Una ricostruzione che sarà oggetto di confronto in sede di processo tra periti dell'accusa e della difesa. Il pilota si è costituito parte civile.

