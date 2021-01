© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTEVia libera definitivo della Provincia di Latina alle modifiche impiantistiche richieste dalla Recall di Latina Scalo, per la produzione di biometano da Forsu (frazione organica da rifiuto solido urbano). L'ente di via Costa ha pubblicato ieri la presa d'atto del nulla osta emesso dalla stessa amministrazione il 30 dicembre, alla variante non sostanziale per le modifiche, alcune delle quali riguardano specificamente l'impatto odorigeno. La prima è l'igienizzazione del digestato solido auto prodotto con il pastorizzatore, per renderlo conforme all'utilizzo agronomico, in modo che possa dare vita a un prodotto classificato come fertilizzante o ammendante; classificazione dei sovvalli di pretrattamento dal codice cer 19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost), indicato in autorizzazione, nel più appropriato cer 19 12 12 (ovvero altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, che sono invece contenenti sostanze pericolose); la riclassificazione, con trattamento meccanico di deumidificazione del sovvallo da preselezione come combustibile css (cer 19 12 10, rifiuti combustibili o combustibile da rifiuto) utilizzabile per produrre energia in impianti di incenerimento; realizzazione di diverse bussole di cui una di fronte alla fossa di scarico della forsu (frazione organica stabilizzata) in modo da far avvertire tale scarico in ambiente chiuso, con sistema di trattamento arie esauste; e altre due bussole una per il caricamento di sovvalli e css e una per il caricamento del concentrato da evaporare, al fine di migliorare la protezione dell'ambiente circostante verso potenziali impatti odorigeni. Su Fb, l'ambientalista Giorgio Libralato, in un post ha commentato come «a Latina Scalo ora arrivano i rifiuti: non sono bastati i pareri contrari, come quello dell'Enac che aveva espresso il pericolo gabbiani, così come non è stata considerata la vicinanza di un sito soggetto a rischio rilevante e il mancato parere urbanistico in Consiglio comunale». La vicenda della Recall iniziò diversi anni fa, con i primi depositi di un progetto per un impianto a biogas in via delle Industrie, della potenza nominale di 1.487 kWe alimentato da rifiuti organici e sottoprodotti e poi alla successiva variante per l'installazione di una linea di trattamento del biogas per la produzione di biometano. Molte furono le polemiche già all'avvio del procedimento, con la forte opposizione dei comitati locali, come un violento scontro verbale in commissione Ambiente tra l'ex consigliere comunale Luigi Cardamone da un lato e l'allora assessore all'Ambiente, Roberto Lessio, e l'attuale, Dario Bellini, dall'altro, all'inizio del 2018. Ora il nulla osta della Provincia.An.Ap.