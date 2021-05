1 Maggio 2021

I sindacati salutano con soddisfazione la notizia dello stanziamento Anas di 137 milioni per la messa in sicurezza e riqualificazione della Pontina. «Ma bisogna avviare immediatamente un tavolo di confronto con Anas, Regione, Provincia e Prefettura di Latina per definire un protocollo relativo all'esecuzione dei lavori» dicono dalla Cgil. «Per un settore da anni in crisi, che vede un costante calo dell'occupazione, è una boccata d'ossigeno, sia per i lavoratori che per le imprese - sostiene Alessio Faustini, segretario generale Fillea - La ripresa del settore, però, passa anche dalla tutela del lavoro di qualità e quindi dei diritti. Abbiamo un accordo nazionale per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture, che vogliamo calare anche nella dimensione territoriale per garantire legalità, trasparenza e la sicurezza sul lavoro prevedendo settimanale di cantiere e badge elettronico».

«Ma bisognerà anche prestare attenzione agli appalti - dichiara Giovanni Gioia, segretario generale della Camera del Lavoro - Non possiamo permetterci che dei lavori così importantisi blocchino a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata, per questo chiederemo anche il coinvolgimento della Prefettura ».