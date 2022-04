Lunedì 25 Aprile 2022, 11:12

Nella partita più inutile della stagione, valida per il terzo turno della fase intermedia definita a orologio, una frizzante Benacquista Latina batte per 112-100 (pt 29-22, st 66-50, tt 93-71) l'Urania Milano stabilendo il record societario di punti segnati in una gara di A2, impresa ragguardevole perché siglata senza 5 titolari quarantenati a causa del Covid. Nella classica sgambatura di fine stagione, dove le due contendenti già salve, ma senza velleità di play-off, s'affrontano a viso aperto senza troppi tatticismi, scaturisce un match veloce e spumeggiante: 67 triple sparate cumulativamente nell'arco dei 40' di gioco da entrambi i team, schiacciate, stoppate e tanti canestri in contropiede. E' la gran serata di Giovanni Veronesi, ala di 24 anni alla prima stagione in canotta Benacquista, che scrive il suo massimo in carriera in A2, con 40 punti (quota mai toccata da nessun cestista Benacquista negli 8 anni di A2) 10/19 in azione, 15/16 ai liberi, 3 recuperi, 6 rimbalzi, 5 assist, 48 di valutazione. LA PARTITA Il coach Franco Gramenzi parte con i 5 superstiti dei 10 titolari a sua disposizione (Durante, Mouaha, Henderson, Veronesi e Bozzetto) e prende subito il largo: 15-9 al 6' con una schiacciata ad una mano al volo su rimbalzo offensivo di Henderson. Nella seconda frazione inizia il Veronesi show, che dopo aver segnato 2 punti nei primi 10' di gara ne insacca 19 nel solo secondo quarto con 3/4 da tre e 6/7 nei liberi. Dopo un quarto d'ora di gioco Latina scavalla quota 50 (a 39) a metà gara il punteggio sembra quello di molte gare intere, 66-50. Gramenzi utilizza a turno i ragazzi che hanno preso il posto a referto degli assenti Jackson, Passera, Fall, Radonjic e Ambrosin, ma l'intensità della partita non ne risente: si prosegue su ritmi forsennati. La Benacquista spinge sull'acceleratore fino all'inizio dell'ultima frazione, quando con un tripla di Bozzetto tocca il massimo vantaggio (98-71). Negli 8' finali il ritmo cala, ma c'è tempo per il quarantello di Veronesi e di scalare quota 112.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Veronesi 40 (5/8, 5/11), Henderson 29 (7/8, 4/9), Bozzetto 14 (3/4, 1/3), Mouaha 12 (4/7, 1/2), Durante 9 (1/5, 2/6), Donati 4 (2/2, 0/1), Bagni 2 (1/1, 0/1), Anderlucci 2 (1/1), Li Noce, Burchietti. All. Gramenzi.

Urania Milano: Thomas 16 (3/6, 3/5), Cavallero 14 (6/7), Abega 13 (2/4, 3/4), Montano 11 (1/1, 3/13), Paci 10 (4/7), Bossi 9 (2/4, 1/2), Piunti 8 (1/3, 2/4), Nikolic 7 (2/4, 1/3), Pesenato 7 (3/5), Portannese 5 (1/2, 1/3). All. Villa

Arbitri: Bartoli (Trieste) Maschietto (Treviso) Pellicani (Gorizia)

Note - Tiri liberi: Lt 25/29, Mi 8/9; da due: Lt 24/36, Mi 25/43; da tre: Lt 13/33, Mi 14/34. Rimbalzi: Lt 35 (Bozzetto 14) Mi 34 (Cavallero, Paci 6). Assist: Lt 20 (Veronesi, Bozzetto, Durante 5) Mi 12 (Montano 6)

Stefano Urgera

