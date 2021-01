© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2La Benacquista Latina chiude la quaterna di partite impossibili domani (ore 18, porte chiuse) sul parquet della Givova Scafati, nella prima gara di ritorno dell'A2 del basket maschile. Le tre sconfitte incassate contro le emiliane Ferrara, Ravenna e Forlì hanno dato un segnale preoccupante: Latina ha perso contro rivali che, da superiori sulla carta, ha fatto diventare anche superiori sul parquet. Le avversarie di turno, pur tutte forti e attrezzate per un campionato di vertice, non sono sembrate così invulnerabili. Contro Scafati sarà per i nerazzurri il terzo incrocio ufficiale di stagione: dopo la vittoria in Supercoppa (91-89 all'overtime) e la sconfitta in campionato (65-72) nella partita d'andata, dove la Benacquista, a 6' dalla fine, conduceva per 60-51, ecco il terzo match: «Sfideremo una delle squadre più attrezzate del campionato per la vittoria finale - sottolinea il play dei nerazzurri, Marco Passera - ci attende un match veramente difficile. Dopo tre sconfitte consecutive, però, abbiamo voglia di ripartire, quindi non guardiamo in faccia nessuno e andiamo lì per giocare la nostra partita».RITMO SINCOPATOIl problema principale di Latina, al netto della poca fiducia nelle proprie potenzialità nei momenti topici delle partite, è stata una grande discontinuità, sia nell'ambito della stessa partita, ma soprattutto dei singoli giocatori da un match all'altro: comprensibile a inizio stagione, meno ora dopo 13 gare ufficiali, 3 di Supercoppa e 10 di campionato. Contro Scafati ci si aspetta una squadra più motivata, soprattutto più continua nell'arco dei 40' e più concentrata. Da diminuire l'esagerato numero di palle perse (17,4 in media per domenica) che in ogni match regalano canestri facili agli avversari; da implementare invece il numero degli assist, dove Latina nel girone Rosso (con 12,5 per gara) fa meglio solo di Chieti e San Severo. L'impegno odierno sarà la prova generale per i match in cartello dal 27 gennaio al 27 febbraio, quando in 6 sfide senza appello Latina si giocherà una gran fetta di permanenza in A2: «Scafati ha obbiettivi differenti dai nostri - conferma Passera - guardiamo a noi, cerchiamo di migliorare: daremo il 100% per provare a farcela. Nella sfida d'andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari perciò dobbiamo affrontare questo incontro con fiducia ed energia per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe rappresentare quella scossa positiva in grado di farci giocare una seconda parte di stagione migliore. In alcuni casi ci siamo lasciati sopraffare dalla tensione o dal timore, in altri l'inesperienza ha giocato un ruolo fondamentale, ma non molliamo e continuiamo a lavorare insieme allo staff e a coach Gramenzi, che sa esattamente ciò che serve: siamo in buone mani».Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA