Motori roboanti sul monte Semprevisa ed escursionisti indignati. «Non bastavano le moto da cross, a gruppi di 10-20, lungo i sentieri. Da qualche mese a questa parte, a disturbare la quiete della montagna, si è aggiunto un andirivieni di quad che arrivano fino a Campo Rosello», lamentano gli appassionati di trekking, amanti del rilievo più alto della catena lepina, meta prediletta del compianto alpinista setino Daniele Nardi a cui è intitolata una delle cime. Le moto a quattro ruote sono arrivate con la Quad Experience Bassiano srl autorizzata dal Comune per gite guidate verso l'altura di pregio naturalistico dalla quale ammirare l'intera Pianura Pontina fino al mare e anche fino alle Isole Ponziane. «I mezzi, quattro in tutto più uno di servizio che fa da apripista spiega il sindaco Domenico Guidi - sono autorizzati a percorrere soltanto il percorso da via Sezze fino a Campo Rosello. L'iniziativa, partita quest'estate, è stata finora molto apprezzata. Da parte della società c'è molta attenzione all'ambiente». La gita in quad costa 150 euro per due persone (ad agosto 170 euro), una dotata di patente B. Tre le possibilità di scelta: di mattina, partenza alle 9.30 e rientro alle 12.30; al tramonto, con partenza alle 17.30 e rientro alle 21; in notturna, con partenza alle 21 e rientro a mezzanotte. Ad ogni gruppo, di otto persone, gli organizzatori offrono uno spuntino: panino con prosciutto di Bassiano, qualche coppietta e prosecco. Per la notturna è previsto un costo aggiuntivo di una ventina di euro, relativo ad un intrattenimento musicale con didgeridoo, strumento tipico degli aborigeni australiani, e una lezione di astronomia. «Di notte afferma Gianmarco Lepre, responsabile della Quad Experience Bassiano srl ci fermiamo al rifugio, dove facciamo trovare acceso il fuoco. Grazie all'autorizzazione del Comune, abbiamo potuto risistemare questa struttura che mostrava segni di degrado. Lo abbiamo fatto a nostre spese. Il rifugio resta a disposizione di tutti, anche se spesso accade che siamo soltanto noi a portare via i rifiuti». Ma intanto le perplessità sulla compatibilità delle moto 4x4 in Semprevisa restano tra coloro che sostengono forme di turismo lento per il bene della montagna e per chi le pratica, contro i ritmi frenetici della vita di oggi. Per chi ha il piacere di camminare a piedi, di andare in bicicletta o a cavallo in un contesto incontaminato come quello del Semprevisa resta incomprensibile come si possa assaporare la natura anche in sella a una moto, laddove è vietata la percorrenza anche alle automobili, attraverso una sbarra. «Ritengo afferma Federico Cerocchi, presidente del Cai Latina che l'utilizzo dei quad, per come ho avuto modo di vedere anche in occasione della tradizionale fiaccolata di fine estate, non crei alcun disservizio da un punto di vista ambientale. Credo che l'iniziativa, per come organizzata finora, possa contribuire a far appassionare la gente alla montagna. Altra questione sono invece le moto da cross che sfrecciano lungo i sentieri verso Monte Lupone e Norma. Esistono dei divieti che non vengono rispettati. Il problema è legato al mancato controllo del territorio. Non basta la regola, occorre anche farla rispettare». Rita Cammarone

