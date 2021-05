27 Maggio 2021

Il comune di Bassiano si fa trovare pronto, presto tutte le imprese che hanno subito perdite a causa dell'emergenza sanitaria potranno ricevere i primi ristori. I circa 31 mila euro che il governo ha messo a disposizione del borgo lepino saranno erogati a tutti i titolari delle imprese presenti sul territorio che risponderanno all'avviso pubblico emesso ieri dall'Ente. Una notizia incoraggiante per le tante piccole attività, per lo più a conduzione familiare, che operano a i Bassiano in ambito commerciale e artigianale. Il contributo, concesso a fondo perduto, verrà ripartito tra le imprese in base alla percentuale di perdite registrate nel corso del 2020 rispetto al 2019, circa 21 mila euro saranno destinati alle attività che hanno visto i propri ricavi diminuiti almeno del 60%, mente restanti 9 mila euro andranno a coloro che hanno sofferto perdite dal 10 al 59% rispetto all'anno precedente. Il limite massimo del contributo che potrà essere accordato a coloro che ne faranno istanza entro il prossimo 10 giugno è di 3 mila euro per categoria, con un minimo di 500 euro, da determinare sempre in base alla percentuale di minori ricavi. Un segnale importante per propiziare la ripartenza della piccola comunità lepina che conta appena 1500 anime ma che, grazie alle sue eccellenze enogastronomiche è conosciuta e apprezzata in tutta Italia.

