Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

LA PANDEMIA

C'è una nuova impennata dei casi, 95 in 24 ore, che riportano il territorio pontino ai numeri dei mesi scorsi e che fanno schizzare il conto totale dei contagi da Covid a 623 totali dall'inizio del mese di luglio, già quasi il doppio del mese passato. Continuano a crescere i casi in particolare nella città capoluogo, che presenta al momento la situazione più critica con 29 nuove positività, per la gran frutto di cluster diffusi di tipo familiare e amicale. Segue, in base ai dati di ieri, la città di Terracina che registrato 13 casi, e il comune di Fondi in cui ne sono stati accertati otto. Sette positivi sono poi a Sezze e a Minturno, sei a Priverno, cinque nella città di Aprilia, quattro nei comuni di Formia e Sabaudia, tre a Gaeta e altrettanti a Itri, uno infine a Cisterna, Pontinia, Roccagorga, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga. Per un totale di 17 comuni. Quello di ieri è stato un altro giorno senza decessi mentre sono stati tre i ricoveri e 11 le persone guarite.

IL CLUSTER

A Fondi è scattato dalla mattina lo screening organizzato dalla Asl nel campeggio Sant'Anastasia dove erano state riscontrate nove positività tra alcuni ospiti provenienti in gran parte da altri comuni del Lazio e della Campania. Intanto i positivi sono saliti a 15. Quanto ai tamponi, su 610 test preparati dagli operatori ne sono stati eseguiti 247, con un'adesione quindi piuttosto scarsa fra i turisti presenti. Alcuni ospiti, risultati contatti stretti dei contagiati, avevano già lasciato il campeggio e sono stati rintracciati dal dipartimento di prevenzione, molti altri invece hanno semplicemente deciso di proseguire la vacanza senza sottoporsi al tampone. Hanno invece partecipato tutti i 60 operatori della struttura ricettiva, per due dei quali, entrambi vaccinati, è stata disposta la quarantena a causa del contatto stretto avuto nei giorni scorsi con i primi casi accertati. La Asl è riuscita inoltre ad identificare il contagio indice, quello di una bambina di 12 anni, residente a Roma. La situazione sembra al momento sotto controllo ma si è provveduto a bloccare tutte le attività comuni del campeggio, dalle piazzole di sosta occupate dalle famiglie contagiate alla piscina e all'animazione. Non solo, è scattato il divieto di ingresso a nuovi ospiti, mentre chi ha intenzione di lasciare la struttura deve sottoporsi a tampone.

ALLARME GIOVANI

«I contagi attuali sono per lo più dovuti a cluster amicali e familiari e lo scarso rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione dichiara il responsabile del dipartimento di prevenzione Antonio Sabatucci potrebbe peggiorare ancora la situazione. I positivi sono ormai per la gran parte giovani e giovanissimi e all'incirca l'80% non è vaccinato o è vaccinato solo con prima dose». La preoccupazione sale anche in vista della riapertura delle scuole a settembre, dal momento che non è elevata la percentuale di immunizzati fra i docenti né fra i ragazzi.

I VACCINI

La campagna vaccinale però prosegue, con 5.273 dosi somministrate nelle scorse 24 ore per un totale di 524mila e 240mila cittadini immunizzati. Martedì le squadre della Asl hanno iniziato le operazioni di vaccinazione della popolazione indiana a Borgo Montenero, frazione di San felice, riuscendo a raggiungere con il monodose J&J 500 stranieri, compresi 78 irregolari. Le operazioni sono proseguite anche ieri e andranno avanti anche per la giornata di oggi. Intanto Asl e sindaci sono tornati a riunirsi in prefettura per fare il punto, alla luce dell'aumento esponenziale dei contagi, sulle misure di sicurezza da adottare nel corso di sagre e feste programmate nei comuni e nei borghi. Laura Pesino