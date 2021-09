Giovedì 9 Settembre 2021, 05:02

CISTERNA

«Ci andremo noi al ballottaggio perché no? La squadra è forte, competente e motivata». Ha le idee chiare Angela Coluzzi, 61 anni il 16 settembre, ex prof di lettere e dipendente uscente del Comune di Cisterna. Dopo tanti anni di attività nella pubblica amministrazione, oggi si mette in gara per indossare la fascia di primo cittadino. Punta sui giovani, sulla cultura, sull'arte, sullo sport e soprattutto sullo sganciamento da vincoli partitici e da sponsor politici. «Abbiamo tutto ciò che serve per far ripartire Cisterna spiega la Coluzzi in conferenza stampa la cultura e la competenza. Siamo con i piedi per terra, i nostri obiettivi strategici sono 4: la scuola, lo sport, la cultura e il sociale». Tutto il resto troverà soluzioni adeguate per settore. Le buche, ovvero le voragini dei cantieri che squarciano il cuore della città da 17 anni? «Diciamo la verità continua la Coluzzi hanno aumentato le cubature, non hanno applicato le penali ai costruttori e non sarà costruito nessun palazzo al posto di quello scempio che deturpa Cisterna. La nostra soluzione, immediata, senza aspettare altri 10 anni, è quella di ricoprire la buca, che impera lungo corso della Repubblica, e fare un parco giochi con parcheggio per ridare subito decoro alla città». Nella lista compaiono Carlo Di Mambro, bandiera dello sport di Cisterna; Simone Finotti, 38 anni, attore. «Cisterna ha bisogno di un referente culturale spiega Finotti per programmare, per fare cultura. Non abbiamo un teatro da 27 anni, non un cinema, una sala registrazione. L'alternativa al niente siamo noi». Scorrendo il programma elettorale emerge sulla scuola la volontà di creare un centro di cottura a Cisterna per fornire le mense scolastiche di pasti prodotti sul posto, con alimenti a km 0, che farebbero felici molte mamme. «Prendiamo le distanze da un vecchio e poco limpido sistema di governo conclude la Coluzzi non abbiamo politici di lungo corso tra i candidati; siamo politici ma nel termine semantico della polis, ben lontani da tutti gli altri. Abbiamo scelto di stare da soli, nonostante i corteggiamenti. La lista unica è il nostro punto di forza, un concentrato di valori e competenze».

Claudia Paoletti

