Giovedì 23 Settembre 2021, 05:03

GLI AVVICENDAMENTI

Una serie di avvicendamenti e nuovi insediamenti nell'Arma dei carabinieri. Nella giornata di martedì sono giunti al comando provinciale tre nuovi ufficiali che hanno assunto rispettivamente l'incarico di capo dell'ufficio del comando, comandante della compagnia di carabinieri di Latina e comandante del reparto territoriale di Aprilia. Nel capoluogo arriva il tenente colonnello Silvio De Luca, 56 anni, originario della provincia di Lecce ma da anni residente a Formia. Proviene dallo Stato maggiore della Difesa di Roma e ha avuto diverse esperienze a Napoli, dove ha comandato la sezione catturandi, e nella provincia di Frosinone, dove ha invece guidato la compagnia di Cassino. A Latina ha assunto l'incarico di capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri, in sostituzione del colonnello Pietro Di Miccoli, da diverso tempo andato in quiescenza.

Alla guida della compagnia di Latina si è poi insediato il capitano Paolo Perrone, 31 anni, originario della provincia di Napoli e già comandante della compagnia di Noto, in provincia di Siracusa. Ha all'attivo diverse esperienze operative in provincia di Caserta, dove ha comandato il Norm di Marcianise. Il capitano Perrone prende il posto del maggiore Carlo Maria Segreto, trasferito all'ufficio logistico del comando generale dell'Arma.

Cambio al vertice anche nella città di Aprilia, dove si è insediato ufficialmente il tenente colonnello Paolo Guida, che prende il posto del colonnello Riccardo Barbera al comando del Reparto territoriale, quest'ultimo trasferito a Pescara come comandante provinciale. Il nuovo comandante Paolo Guida, 49 anni, di Roma, proviene dal reparto dei carabinieri Anticrimine della Capitale, III sezione del Ros, e ha guidato anche la III sezione del reparto Anticrimine di Milano.

