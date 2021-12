Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

SEZZE

Aveva un vero e proprio arsenale nella sua abitazione, l'uomo di Sezze che è stato arrestato nella serata del 15 dicembre dai carabinieri della locale stazione. L'uomo, un trentenne già noto alle forze dell'ordine, è stato colto in flagranza di reato. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione illegale di armi e munizioni. I carabinieri tenevano d'occhio il giovane, che infatti era già sospettato di detenere armi e munizioni in casa, quindi i militari sono andati a casa sua e hanno eseguito una perquisizione per controllo. Da subito il ragazzo si sarebbe mostrato agitato ed insofferente nei confronti dei militari, il che li avrebbe insospettiti ulteriormente. I militari dell'Arma nel corso della perquisizione hanno rinvenuto a casa dell'uomo una carabina ed una pistola ad aria compressa di libera vendita, ossia con una potenza nominale inferiore ai 7,5 joule. Proseguendo nella ricerca di armi, i militari hanno poi rinvenuto anche due pugnali dalla lama rispettivamente di venti e di dieci centimetri, un machete dalla lama di trenta centimetri, nonché una mazza da baseball. Nonostante il fatto che i carabinieri avessero trovato tante armi, non hanno interrotto le operazioni, trovando così anche un archibugio artigianale dal calibro 12, realizzato con due tubi concentrici da condutture idrauliche, assemblati; il tutto completo anche di venti cartucce. L'uomo non ha saputo dare spiegazioni sulla provenienza del materiale e così è stato arrestato.

Ste.Bel.

