1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Guido Fusser, il 52enne di Aprilia precipitato la scorsa settimana durante un furto in un appartamento in Via Trasversale, tra Borgo Faiti e Borgo San Michele. I medici legali nominati dalla Procura di Latina, appartenenti al team di Tor Vergata coordinato dal dottor Giovanni Arcudi, hanno effettuato ieri l'esame sul corpo della vittima, che ha evidenziato come ci si aspettava una traumatologia importante. Le ferite sono compatibili con l'ipotesi formulata dagli investigatori: quella della caduta dall'alto. Sono stati ad ogni modo prelevati campioni di tessuti, per svolgere analisi più approfondite, per i cui risultati però sarà necessario attendere circa tre mesi. Proseguono nel frattempo le indagini della polizia per cercare di risalire ai complici di Fusser: il 26 marzo erano infatti in tre. Quando i ladri si sono visti disturbati dai proprietari di casa, pur di non fasi bloccare hanno cercato la fuga saltando da circa tre metri di altezza: ce l'hanno fatta solo in due, e mentre Fusser è rimasto a terra in condizioni gravissime i complici sono scappati a bordo di una utilitaria di colore bianco.

Ste. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA