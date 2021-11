Domenica 7 Novembre 2021, 05:03

CIRCEO

A distanza di mesi, cerchio chiuso: i carabinieri di San Felice Circeo hanno identificato e denunciato l'autore dell'intimidazione incendiaria avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 aprile, quando venne bruciata un'auto. Si tratta di un 21enne originario di Roma ma residente in zona, risultato già noto alle forze dell'ordine.

Le fiamme sono state appiccate per vendetta, dicono le ricostruzioni degli inquirenti. Il giovane avrebbe agito per intimorire il proprietario del veicolo, vale a dire il nuovo compagno della sua ex fidanzata, ma sarebbe entrato in azione soprattutto per lanciare un messaggio di fuoco alla donna, ritenuta colpevole di aver provato a rifarsi una vita a poco meno di un anno dal termine della loro relazione. L'incendio venne appiccato proprio nei pressi dell'abitazione della ragazza. Da lì i carabinieri della Stazione locale hanno avviato degli accertamenti tecnici, a partire dall'acquisizione delle immagini immortalate da alcuni impianti di videosorveglianza piazzati nei paraggi. Filmati che hanno permesso di isolare la targa di uno dei mezzi in transito nell'orario dell'atto intimidatorio.

Su un fronte affine gli investigatori del luogotenente Antonio Mancini, coadiuvati dai colleghi della Compagnia diretti dal capitano Francesco Vivona, si sono poi mossi sui tabulati telefonici, andando a caccia delle utenze che nella medesima fascia oraria avevano agganciato le celle che coprono la zona. Ma un ruolo determinante nell'indirizzare le indagini verso la pista sentimentale lo ha avuto anche la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche da parte dei carabinieri di stanza in città. Fino a mettere insieme le tessere di un puzzle che ha portato a deferire in stato di libertà l'ex fidanzato. M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA