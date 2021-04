20 Aprile 2021

Due saranno giudicati con il giudizio ordinario mentre il terzo ha scelto il rito abbreviato. Si sdoppia dunque il processo a carico delle tre persone finite in carcere il 26 settembre dello scorso anno in quanto ritenute responsabili degli attentati incendiari in serie messi in atto contro le auto del sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e del suo vice Maria Marcelli.

Ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario sono comparsi Giuseppe Gentile, assistito dall'avvocato Luca Giudetti, e Emanuel Poli, difeso dall'avvocato Dino Lucchetti. Secondo l'accusa il primo, presidente della Pro Loco di Sermoneta, sarebbe il mandante delle pesanti intimidazioni ai danni delle due amministratrici: voleva vendicarsi e costringerle a dimettersi dalla loro carica per essere stato estromesso dalla gestione della storica Fiera di San Michele e poi per la rimozione su disposizione del Comune delle impalcature da un suo immobile in pieno centro cittadino che sarebbe dovuto diventare un bed and breakfast ma i cui lavori non erano ancora stati avviati. Poli, invece, sarebbe uno dei due esecutori materiali dei roghi dolosi. Entrambi gli imputati avevano chiesto il rito abbreviato ma Gentile lo aveva condizionato all'audizione di un proprio consulente, istanza respinta ieri dal giudice. L'imputato ha quindi scelto di proseguire con il rito ordinario e quindi dovrà comparire davanti al giudice monocratico Maria Assunta Fosso all'udienza del 17 maggio prossimo insieme a Giovanni Bernardi, assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, considerato l'altro esecutore materiale degli incendi.

Nell'udienza di ieri mattina il giudice Giuseppe Cario ha anche accolto le richieste di costituzione di parte civile del primo cittadino Giuseppina Giovannoli in proprio, rappresentato dall'avvocato Alessandro Mariani, e del Comune di Sermoneta con l'avvocato Massimiliano Loi. Per quanto riguarda Poli, il gup ha accolto la richiesta di rito abbreviato semplice e rinviato all'udienza del 26 aprile per la discussione e la sentenza.

Il primo incendio era stato appiccato il 7 febbraio 2020 contro l'auto di Maria Marcelli, il secondo il 20 febbraio, ai danni ancora una volta del vice sindaco, il terzo infine il 9 maggio, ai danni della macchina di Giuseppina Giovannoli. Secondo i carabinieri che hanno condotto l'inchiesta gli indagati sono stati fermati prima di commettere un quarto attentato che probabilmente avrebbe preso di mira l'abitazione del sindaco.

