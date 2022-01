Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

GIUSTIZIA

Il 2021 è stato un anno con luci e ombre sul fronte giudiziario e la provincia di Latina continua ad essere un territorio sotto osservazione. E' quanto emerge dalla relazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma Antonio Mura presentata ieri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il lavoro della Procura Il magistrato ha sottolineato come il lockdown «ha comportato l'aumento degli episodi di violenza in ambito familiare, mentre la crisi economica conseguita alla pandemia ha determinato un aumento delle fattispecie criminali in genere volte all'acquisizione di profitti illeciti, anche con riguardo al conseguimento indebito del reddito di cittadinanza. Numerosi, in particolare, nel territorio del circondario di Latina». Per quanto riguarda i provvedimenti in materia di violenza di genere da gennaio 2020 al 15 ottobre 2021 la Procura della Repubblica di Latina ha emesso 61 richieste di applicazione di misure cautelari in carcere, effettuato 7 fermi e operato 30 richieste di applicazione di custodia cautelare domiciliare. «Il circondario si caratterizza si legge ancora nella relazione - per un forte tasso di criminalità, che spazia da forme di criminalità organizzata autoctona (oggetto di diversi procedimenti giudiziari e di numerosi provvedimenti cautelari e di condanna) a forme di violenza comune vale a dire reati contro il patrimonio e la persona».

Le indagini hanno evidenziato un diffuso malaffare dei pubblici amministratori di alcuni Comuni, come testimoniato dal dato statistico relativo all'aumento dei procedimenti per peculato e corruzione. Sono state portate a termine importanti indagini relative ad illiceità nella gestione di procedure di affidamento di pubblici appalti e nel rilascio di provvedimenti concessori da parte di amministrazioni comunali, con richieste di misure cautelari ed interdittive. Si riscontra inoltre una flessione dei delitti contro la persona (a fronte però di un aumento dei procedimenti per sequestro di persona) e, a fronte di una diminuzione del dato relativo ai furti, un pericoloso aumento di quello sulle rapine. Sempre elevato è il dato delle truffe ed in aumento quello relativo ai reati di falso. Viene inoltre segnalato un preoccupante aumento dei delitti in materia di incendio. In aumento, da 13 a 20, anche il numero dei procedimenti per omicidio. I numeri del Tribunale Nella relazione sull'amministrazione della giustizia del presidente della Corte di appello di Roma Giuseppe Meliadò ci sono invece i numeri della situazione della giustizia in provincia di Latina. Il Tribunale di Latina, avendo beneficiato di un aumento dell'organico dei giudici togati di 2 unità, può oggi avvalersi di 43 unità con una scopertura effettiva di 5 unità. La pianta organica è completata da 25 giudici onorari di cui, però, solo 9 effettivamente in servizio mentre continua a essere molto critica la situazione degli uffici del giudice di pace: dei 33 previsti negli uffici di Latina, Fondi e Terracina ne sono effettivamente in servizio solo 18. A piazza Buozzi si è complessivamente registrato un aumento delle definizioni e delle pendenze in tutti i settori in particolare nell'ufficio Gip/Gup dove le definizioni di procedimenti a carico di soggetti noti sono passate dalle 6.700 del 2020 alle 8.043 del 2021, con un aumento del 20%. Le pendenze sono diminuite nella misura del 10,6% quanto ai processi di competenza collegiale (495, a fronte delle 554 del periodo precedente), del 7,3% i processi di competenza monocratica (11.209 a fronte delle 12.093 del periodo precedente) e del 15,8% i procedimenti pendenti presso la sezione Gip/Gup (8.525, a fronte dei 10.121 del periodo precedente). Il presidente della Corte d'Appello ha inoltre segnalato «la complessità dei procedimenti trattati in tutti i settori della giurisdizione penale, posto che un rilevante numero dei procedimenti instaurati presso la Direzione distrettuale antimafia di Roma vengono trattati a Latina, quale sede territorialmente competente, essendo, nel Lazio, il circondario più interessato da fenomeni di criminalità organizzata nonché di criminalità comune».

Per quanto riguarda il settore civile c'è stata una sopravvenienza totale di 15.818 procedimenti con un aumento del 4% rispetto al 30 giugno 2020 e le definizioni sono state 18.802, con un aumento dell'8. Le pendenze finali sono diminuite dell'11% passando dai 26.454 procedimenti del 30 giugno 2020 ai 23.470 del 30 giugno 2021. La materia che ha avuto il maggior numero di sopravvenienze è quella della famiglia e dei minori mentre è proseguita l'attività di riduzione dell'arretrato ultra-triennale, passato da 2074 a 1763 procedimenti.

Elena Ganelli

