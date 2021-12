Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

RIFIUTI

Rendere più facile ed efficiente la gestione dei rifiuti urbani è più facile se ci viene in soccorso la tecnologia. Da ora è attiva anche a Sabaudia è attiva l'app Junker adottata da oltre mille comuni italiani. Si tratta di un tutor intelligente per la raccolta differenziata che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Insomma vero assistente personale che ricorda ai cittadini i calendari del porta a porta, li guida fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili. Basta scaricare gratuitamente l'app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei). Se si ha un dubbio basta inquadrare il codice a barre dell'imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Inoltre Junker app, tramite geolocalizzazione, personalizza le informazioni in base al territorio in cui si trova il cittadino. È tradotta in dieci lingue, intuitiva anche per non nativi digitali e accessibile ai non vedenti. Contiene un database di oltre 1 milione e 600 mila prodotti ed è la guida alla raccolta differenziata più accurata d'Europa. Al suo interno i cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Tramite la app l'amministrazione comunale potrà inviare messaggi diretti ai propri concittadini per comunicare in tempo reale avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. L'app consente un conferimento più organizzato e puntuale e permette di dipanare ogni possibile dubbio circa la suddivisione dei rifiuti, rappresentando altresì un filo diretto con l'Ente e gli Uffici competenti - dichiara l'assessore all'Ambiente Gianpiero Macale - Ogni cittadino, scaricando l'applicazione in modo gratuito, non solo può trovare uno strumento utile di informazione ma può contribuire alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita e a fare di Sabaudia una Città sempre più dedicata alla sostenibilità.

