Contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti, la tenuta incolta dei terreni e gli incendi boschivi scendono in campo a Cori gli ispettori ambientali del Comune. Si tratta di Aldo Campagna, Fabrizio Salvatori, Gianluca Lucchetti, Filippo Campagna e Antonio Affinati che collaboreranno con la Polizia Locale nelle attività di controllo del territorio. La squadra è stata presentata ufficialmente nella sala consiliare del Comune di Cori. Il sindaco Mauro De Lillis ha voluto ringraziare l'Azienda Faunistica di Cori che «ha sostenuto sin dall'inizio l'amministrazione comunale in questa iniziativa e donato al Comune le divise degli ispettori e l'azienda agricola Marco Carpineti per aver donato le fototrappole che saranno utilizzate nelle operazioni di controllo». ll volontariato civico è un grande valore per una comunità. Lo sforzo volontario di cittadini, di enti, di associazioni e di imprese per il bene comune costituisce un cambio di passo nella coscienza civica collettiva, spetta a noi valorizzare tutto questo. Di nuovo grazie» - ha concluso il primo cittadino. Gli ispettori operano volontariamente e gratuitamente.

