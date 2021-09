Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

Arriva il chiosco di fine estate per gli ultimi drink sulle dune. La struttura sta per essere ultimata sul lungomare di Latina, lato B, all'altezza della prima piazzala dove un tempo c'era Topo beach, gestito per anni dalla famiglia di Alessandro Zof, noto alle cronache giudiziarie del capoluogo pontino. I lavori di montaggio, a cura degli aggiudicatari del nuovo bando indetto dal Comune, sono iniziati il 25 agosto scorso e a breve, dopo qualche giorno di apertura, partiranno quelli per la rimozione da ultimarsi entro il 30 settembre in vista del termine della stagione balneare. A meno che non ci siano prororghe, come diversi titolari chiedono in quanto l'autunno da queste parti è sempre stato clemente.

Perché questo clamoroso ritardo nell'avvio dell'attività? E soprattutto perché tanta fatica per pochi giorni di ritorno economico?

Gli assegnatari dello spazio per il chiosco hanno partecipato al bando per il progetto Latinadamare, per il quale il Comune si era aggiudicato un contributo di 320mila euro per Itinerario Giovani a sostegno della creazione, del potenziamento e dell'animazione di spazi dedicati all'attrazione del turismo giovanile. Il gruppo, poi costituitosi in Seaside music young impresa sociale srl, si era posizionato al quarto posto della graduatoria. I primi tre, a uno a uno, hanno di volta in volta rinunciato.

IL COMUNE

«L'assegnazione definitiva spiega l'assessora Cristina Leggio, con delega alle politiche giovanili - è avvenuta ad aprile. Poi ci sono voluti i tempi necessari alle attivazioni di tutti gli iter e per la costituzione della società non sono pochi i passaggi». In quanto alla domanda se ne sia valsa la pena di montare un chiosco per doverlo togliere poco dopo, neanche fosse una costruzione Lego, l'assessora risponde che «l'apertura arriva con un finanziamento della Regione, che ha quindi dei tempi di utilizzo da rispettare», precisando anche che in base al progetto Latinadamare la srl Seaside ha «altre attività da mettere in campo in centro e a Borgo Sabotino».

GLI ALTRI INTERVENTI

E in effetti a rivedere il bando era previsto, presso l'ex tipografia il Gabbiano di viale XVIII Dicembre, un intervento di riqualificazione per la sala polifunzionale da dedicare a arte, musica e cultura e, presso l'ex Casa cantoniera di Borgo Sabotino, l'allestimento di una sala prove e di registrazione. «Spero chiudano in tempi brevi il montaggio del chiosco e che riescano a valorizzare l'attività del mese di settembre -aggiunge Leggio E' senza dubbio il molto tempo perso' per via delle rinunce (arrivate tutte al limite dei 30 giorni dalla proposta di assegnazione) ad aver penalizzato questa prima stagione. L'ufficio Politiche giovanili che ha seguito la procedura ha lavorato con grande impegno e senza perdere un secondo tra una società e l'altra. Ma di fatto i mesi sono passati. Un gran peccato».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA