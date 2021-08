Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

IL PROCESSO

E' stata fissata per il 10 febbraio 2022 l'udienza preliminare sulla seconda tranche dell'inchiesta Arpalo, quella relativa agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e dalla Squadra mobile di Latina sul presunto sistema di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio di denaro con riferimento soprattutto alla società sportiva Latina Calcio. Davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa compariranno 38 persone tra cui gli ex presidenti Pasquale Maietta e Paola Cavicchi, l'imprenditore Antonio Aprile al timone della società ai tempi di Maietta e poi Benedetto Mancini, Angelo Ferullo, di Anzio, e la finlandese Regina Daniela Wainstein che avevano rilevato il club prima del fallimento oltre alla curatela fallimentare del sodalizio nerazzurro. Tra gli indagati ci sono anche tre militari della Guardia di Finanza: Ciro Pirone, Claudio Arpaia e Riccardo Tomei, tutti in servizio presso il Comando provinciale delle Fiamme gialle di Latina. L'indagine condotta dai sostituti procuratori Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro che hanno chiesto il rinvio a giudizio dei 38 indagati è successiva al filone principale di Arpalo' il cui processo con giudizio immediato è attualmente in corso ed ha preso il via successivamente alla sentenza con la quale il Tribunale di Latina ha decretato, il 23 marzo 2017, il fallimento del Latina Calcio. Gli accertamenti sulle vicende finanziarie del club sportivo hanno portato gli investigatori ad ipotizzare un'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, societari, di bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione. Tra gli episodi contestati un aumento di capitale societario da 30mila a 634mila euro, denaro che è stato poi girato sui conti aperti lo stesso giorno (il 27 giugno 2014) e intesati a Pasquale Maietta e Fabrizio Colletti. I personaggi coinvolti in questa seconda indagine, che in parte compaiono anche in quella principale al cui centro ci sono sempre l'ex deputato, l'imprenditrice Paola Cavicchi, il figlio Fabrizio Colletti, Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli, Pietro Palombi, Roberto Noce, Pierluigi Sperduti e Paola Neroni, per i reati contestati in questo secondo filone di inchiesta non sono stati colpiti da misure cautelari tanto che l'iter processuale ha seguito il percorso ordinario. Quindi l'iter giudiziario ha imboccato un percorso diverso rispetto al processo con giudizio immediato dell'inchiesta principale.

Sarà il gup La Rosa a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura mentre per quanto riguarda il processo principale è stato aggiornato al 21 settembre prossimo.

Elena Ganelli

