Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Omicidio colposo. Questa l'accusa che pende sul capo dei due medici che giudicarono idoneo a detenere l'arma d'ordinanza Luigi Capasso, il carabiniere che il 28 febbraio 2018 dopo avere gravemente ferito la moglie uccise a colpi di pistola le due figlie Alessia e Martina di 7 e 13 anni per poi togliersi la vita a Cisterna. Ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa sono comparsi Quintilio Facchini e Chiara Verdone per i quali il titolare dell'inchiesta, il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo il magistrato infatti Capasso non doveva essere armato visto lo stato psicologico nel quale versava dopo la fine del suo rapporto con la moglie Antonietta Gargiulo, miracolosamente sopravvissuta alla strage familiare. La pistola di ordinanza in effetti gli era stata ritirata dopo che la donna aveva presentato un esposto alla polizia a causa delle aggressioni verbali violente dell'uomo, ultima una lite sul luogo di lavoro di lei alla avevano anche assistito alcuni colleghi che erano intervenuti per difenderla. Il disagio psicologico riscontrato aveva indotto l'arma a togliergli l'arma poi, tre mesi prima del tragico epilogo, due medici un medico militare ed uno civile di fiducia dopo avere visitato Capasso lo giudicarono idoneo al possesso della pistola che gli venne dunque restituita. Quella pistola con la quale quel mattino all'alba ha prima ferito la moglie, è salito in casa ed ha sparato sulle due figlie mentre dormivano ancora, poi dopo una estenuante trattativa durata otto ore con le forze dell'ordine che si trovavano all'esterno dell'abitazione l'ha rivolta contro sé stesso uccidendosi. Secondo la Procura Facchini, medico di fiducia del carabiniere, e la Verdone, medico militare in servizio presso l'infermeria del presidio militare di Velletri, hanno commesso un grave errore di valutazione non riscontrando i problemi dell'uomo, il suo profondo disagio psicologico che lo rendevano assolutamente inidoneo a detenere l'arma e devono essere processati per omicidio colposo. Soltanto una settimana prima della tragedia Capasso aveva postato su Facebook alcune frasi che lasciavano intravedere il suo profondo malessere: «Non dire mai a me non accadrà, io non lo farei mai', perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato». E ancora «A volte ti prende la voglia di diventare cattivo, purtroppo lo dici ma poi non lo fai, per il semplice motivo che cattivi si nasce». Nell'udienza di ieri mattina c'è stata la costituzione di parte civile di Antonietta Gargiulo, rappresentata dall'avvocato Claudio Botti. Poi il giudice ha rinviato all'udienza del 27 gennaio prossimo per consentire la citazione del responsabile civile. In quella sede deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio dei due medici.

Elena Ganelli

