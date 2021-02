© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERMONETAI cittadini li attendevano da anni, soprattutto gli abitanti di Bivio di Doganella e Pontenuovo, e l'amministrazione comunale guidata da Giuseppina Giovannoli li sollecitava da tempo. Ora è stato finalmente comunicato che nelle prossime settimane prenderanno il via gli interventi di manutenzione dell'argine del fiume Ninfa/Sisto da parte della Regione Lazio.In particolare, quest'ultima ha fatto sapere al Comune di Sermoneta di aver appaltato i lavori per un importo pari a 393 mila euro di fondi ministeriali. Il fiume Ninfa/Sisto scorre attraverso due centri abitati e due parchi pubblici in località Pontenuovo e le sue sponde, come si legge nelle note inviate alla Regione, risultano, soprattutto nel tratto che va dalla località Bivio di Doganella all'abitato di Pontenuovo, invase da una folta vegetazione che si sta espandendo anche verso le aree limitrofe e che è covo di ratti e altri animali. Circostanza questa che, nella stagione estiva, comporterebbe sia potenziale pericolo per la salute pubblica, proprio per la presenza di animali nocivi per l'uomo, sia possibili rischi di incendio. Per di più, si fa notare sempre dal Comune, il flusso dell'acqua appare ostacolato in diversi punti da alberi e arbusti, situazione che metterebbe a repentaglio la tenuta idrogeologica della zona in caso di piogge intense.Nelle settimane passate un sopralluogo dei tecnici regionali e dell'amministrazione aveva evidenziato la necessità dei lavori. Si tratta di un intervento fondamentale e non più rinviabile - commenta il delegato ai Lavori Pubblici del Comune di Sermoneta, Nicola Minniti - sono anni che la Regione non interveniva sulla manutenzione di quel corso d'acqua e durante la campagna elettorale avevamo assunto con la popolazione un impegno ben preciso: mettere la Regione davanti alle proprie responsabilità, programmando un intervento. Siamo soddisfatti dell'esito e ringraziamo per questo gli uffici regionali con la dirigente Wanda D'Ercole, ora non resta che attendere l'avvio dei lavori, che ci restituiranno un territorio più sicuro sotto ogni punto di vista. L'impegno dell'amministrazione a questo punto prosegue con l'intento di coinvolgere anche il tratto del fiume che attraversa la località Fontana Murata.A.T.© RIPRODUZIONE RISERVATA