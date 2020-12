© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIQUALIFICAZIONEQualora il progetto vada in porto, rappresenterà una svolta per la riqualificazione dell'intera zona costiera di Ardea. L'amministrazione comunale del Movimento cinque stelle ha trovato i soldi per demolire una delle palazzine del cosiddetto Serpentone, l'immobile in zona Salzare, alle porte di Tor San Lorenzo e a pochi passi dal mare, realizzato all'inizio degli anni novanta sopra l'antico porto romano di Castrum Inui. Un quarto di secolo fa decadde il permesso a costruire, proprio per il vincolo archeologico, rendendo abusive tutte e sette le palazzine, tre delle quali sono state demolite nel 2011. Le altre sono diventate ufficialmente di proprietà del Comune di Ardea. Lì abitano non solo famiglie che hanno acquistato casa con regolare contratto, ma anche numerosi occupanti abusivi, proprio nella palazzina d che nei prossimi mesi sarà oggetto di demolizione.Il comune di Ardea, in dissesto finanziario dal 21 dicembre 2017, ha reperito fondi di bilancio per 210mila euro per accendere le ruspe e cancellare una porzione di immobile, occupata abusivamente da centinaia di persone. Al suo posto sorgerà, stando al progetto su cui sta lavorando l'ufficio Tecnico comunale, un polo sportivo che diventerà punto di riferimento dell'associazionismo locale. In questo caso, l'impianto sarà realizzato accendendo un mutuo col Credito sportivo.Il problema da superare in questa fase di progettazione è lo smaltimento delle macerie. Demolire un'intera palazzina di tre piani e una cinquantina di unità immobiliari provocherà parecchi calcinacci. In un primo momento, gli uffici stavano valutando la possibilità di sminuzzare il materiale di risulta lasciandolo in loco, come fondo del nuovo impianto sportivo. Questa ipotesi è tuttavia ostacolata dalla farraginosità per ottenere le autorizzazioni da parte della Regione Lazio e della Città metropolitana di Roma, enti competenti in materia ambientale: trattandosi di rifiuti speciali, infatti, si sarebbe formata a tutti gli effetti una discarica. Meglio dunque trasferire i calcinacci in un sito dedicato, magari spendendo qualche soldo in più, ma accelerando i tempi.Resta infine il problema degli occupanti abusivi. L'ultimo censimento risale al 2016: furono individuati circa cento nuclei familiari, per lo più di origine straniera e rom, che avevano occupato senza titolo gli appartamenti. Sui tempi, il sindaco Mario Savarese non si sbilancia: «Le ruspe entreranno in azione non appena saranno completati tutti gli atti da parte degli uffici», spiega. Di certo, manca un anno e mezzo alla fine del mandato elettorale e questa demolizione rappresenterebbe un punto a favore dell'amministrazione M5S.Ripristinare la legalità in quella zona di Ardea significherà anche valorizzare il sito archeologico di Castrum Inui, sul quale è da poco terminato il restauro conservativo da parte del Ministero dei beni culturali e che aspetta solo di essere aperto al pubblico. Un gioiello storico di immenso valore: in quell'area sono stati trovati templi e, appunto, una porzione di porto di 2.500 anni fa, anche se gran parte è ancora nascosto sotto la terra e le case costruite in zona negli anni cinquanta. Sul Serpentone è in corso anche un'indagine della Corte dei conti, che citando a giudizio quindici tra ex sindaci e funzionari comunali per il caso Salzare scrisse: «La vicenda costituisce un esempio di come la gravissima fenomenologia dell'abusivismo edilizio e le connesse problematiche vengano gestite in modo pessimo dai Comuni, nella specie da quello di Ardea».Stefano Cortelletti