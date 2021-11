Martedì 23 Novembre 2021, 05:02

PRIVERNO

È in corso la presentazione dell'Archivio digitale delle opere d'arte dei Priverno. Una serie di iniziative inaugurate sabato scorso e che andranno avanti fino al 28 novembre prossimo.

Un appuntamento che segue quello altrettanto interessante dedicato alle opere d'arte presenti nella splendida chiesa di San Benedetto, dove la relativa mostra si è da poco conclusa, ora è la volta della terza puntata della Presentazione dell'Archivio digitale Comunale delle opere d'arte di Priverno, (consultabile sull'apposito portale all'indirizzo www.privernocittadarte.it).

Ora è la volta della mostra fotografica e video delle Opere d'arte della chiesa di Sant'Antonio Abate, uno scrigno che sorge alle porte della città, biglietto da visita per pellegrini e viandanti, dedita alla cura di chiunque bussi al proprio uscio.

La mostra fotografica, curata dall'Associazione Ladri di Luce, allestita con stampe di foto presenti nell'archivio digitale, dedicata alle opere d'Arte presenti nella Chiesa di Sant' Antonio Abate sarà visitabile presso i Portici Comunali Paolo Di Pietro tutti i giorni, dal 20 al 28 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La mostra è stata inaugurata sabato scorso e rappresenta l'occasione di riscoprire i tesori custoditi nella città di Priverno, nel frangente appunto all'interno della chiesa di Sant'Antonio Abate. Per la visita è d'obbligo il green pass e vengono ovviamente rispettate le prescrizioni anti Covid.

