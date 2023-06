Sabato 17 Giugno 2023, 09:40

APRILIA

I PRECEDENTI

Hanno sfondato una delle entrate laterali del ristorante e, dopo essere penetrati all'interno, si sono diretti verso la cassaforte riuscendo a trascinarla all'esterno in pochi minuti. Poi si sono dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri.ha fruttato circa 20mila euro il colpo avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì ad Aprilia. Nel mirino di una banda di ladri è finito l'Old Wild West situato al chilometro 45 della via Pontina.L'azione è stata veloce e studiata nei minimi dettagli. I malviventi, probabilmente giunti davanti al ristorante a bordo di un Suv, hanno usato il mezzo come auto ariete sfondando una delle porte laterali del franchising specializzato in carne. Poi si sono diretti subito verso gli uffici. Sapevano dove si trovavano i contanti. Hanno individuato la cassaforte e in pochi secondi l'hanno trascinata all'esterno caricandola sull'auto. I banditi, a quel punto, hanno imboccato a tutta velocità la Pontina e si sono dileguati.All'esterno del locale hanno abbandonato alcune corde, probabilmente utilizzate per spostare la cassaforte verso il Suv. L'azione dei malviventi aveva comunque fatto scattare l'allarme che ha attivato la sala operativa della caserma dei Carabinieri di via Tiberio. Cinque minuti dopo aver ricevuto l'allarme, i militari sono sopraggiunti presso il ristorante ma dei ladri non c'era più traccia.Le indagini per risalire ai responsabili del colpo sono partite immediatamente. Non ci sono a quanto pare telecamere che hanno ripreso i momenti del furto e, quindi, nemmeno filmati da poter analizzare. Da una primissima ricostruzione fatta, all'interno della cassaforte rubata ci dovevano essere molti soldi, almeno 20mila euro.A metà maggio un caso analogo si era verificato presso l'Old Wild West di Latina. La sede di via Piave era stata presa d'assalto dai malviventi che però, in quel frangente, non riuscirono a portare via la cassaforte con i contanti all'interno. Ad accorgersi del tentato furto fu l'agente dell'istituto di vigilanza che si occupa della sicurezza del locale richiamato dall'allarme. L'altra notte il colpo, durato in tutti neanche dieci minuti, è riuscito alla perfezione.L'Old Wild West situato sulla via Pontina ad Aprilia aveva già subito in passato raid di questo tipo. La sua estrema vicinanza a una veloce via di fuga come la strada statale 148 consente ai malviventi di poter dileguarsi in pochi secondi e rende la sede della catena di burger un obiettivo sensibile per i banditi. «Purtroppo non è la prima volta che accadono questi furti ci spiegano dal locale sappiamo che in queste settimane eventi simili hanno colpito anche altre attività del territorio. I danni alla struttura sono stati pesanti, così come i disagi causati dall'azione violenta dei ladri».Alessandro Piazzolla