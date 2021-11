Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

APRILIA

Non si arrestano i furti notturni nella periferia di Aprilia. Le ultime notizie arrivano dalla zona di Fossignano, tra quelle finite in un attento monitoraggio dei carabinieri di Aprilia già da alcuni giorni. Ieri notte purtroppo l'ennesimo tentativo di furto che poteva creare problemi seri: la denuncia sporta da una donna riguarda un episodio avvenuto in piena notte in via Cervio. La malcapitata si trovava sola in casa quando ha udito dei rumori e si è vista piombare in casa i ladri. Le sue urla sono state avvertite dai vicini che hanno capito subito che stava accadendo qualcosa di terribile ed hanno deciso di intervenire, forse in modo incauto. La donna urlava e intimava ai ladri di andarsene. Un messaggio chiaro per gli altri residenti che hanno quindi cercato di evitare il peggio. I malviventi questa volta, per fortuna, hanno scelto di dileguarsi ma hanno comunque sbarrato la porta d'ingresso alla donna chiudendola in casa per non farla uscire. Nel frattempo è scattato l'allarme e la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. L'episodio è stato denunciato immediatamente ai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno effettuato un sopralluogo sul posto, hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per capire la natura di questo tentativo di furto. Per fortuna l'epilogo non è stato tragico, i ladri hanno preferito andare via senza far del male a nessuno, ma la donna è sotto choc per l'accaduto. Il comitato di quartiere Fossignano è tra quelli che ha avviato una petizione, insieme ai residenti di Nuova Florida, per chiedere più attenzione per la zona da tempo finita nel degrado e in uno stato di abbandono preoccupante, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. L'estate scorsa una serie di roghi tossici che hanno travolto la zona tra Ardea ed Aprilia ha preoccupato i residenti, a questo si sono aggiunti furti, rapine e abbandono indiscriminato di rifiuti. I residenti hanno anche sottoscritto una lettera con la quale si chiedeva una maggiore presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale sperando in un deterrente per i malviventi che intendessero effettuare furti e altri atti di microcriminalità. La risposta da parte dei carabinieri di Aprilia è arrivata subito dopo: diversi servizi di monitoraggio sono sati eseguiti in zona, controlli e ispezioni si sono susseguiti per diversi giorni. Per ora purtroppo non è ancora bastato per fermare i malintenzionati che purtroppo, come è possibile ipotizzare, prendono di mira soprattutto la periferia apriliana credendo di poter agire indisturbati e di poter guadagnarsi la fuga in pochi istanti tra le campagne o tra le vie meno trafficate del territorio.

Raffaella Patricelli

