È stata un'assemblea pubblica molto partecipata quella organizzata il 6 maggio dal Comitato di quartiere di Fossignano presso la sede Frangipane ad Aprilia, per discutere e approvare un intenso Ordine del Giorno. Nello specifico è stato approvato il bilancio consuntivo 2021 che si è chiuso con un avanzo di gestione di circa 700 euro. Il Presidente CdQ Ermanno Patrizio ha voluto però sottolineare che Malgrado questi ottimi risultati, vanno ricordate anche le importanti spese sostenute per mettere a norma i locali della sede e acquistare gli arredi. Inoltre, a incombere sulle casse del Comitato di quartiere c'è la TARI con una rata da capogiro di ben 1.200 .







Come spiegato dal Presidente Patrizio La TARI non è stata ancora versata perché vi è in atto, da parte di alcune forze politiche, il tentativo di rivedere il regolamento sulla tassa dei rifiuti che preveda delle importanti agevolazioni per le organizzazioni di volontariato. Tentativo che sembra essere osteggiato da alcuni dirigenti perché si teme il danno erariale. Se dovesse saltare questa revisione, saremo costretti a pagare i 1.200 e dovremo chiedere aiuto ai nostri associati, spiega Patrizio.



L'oneroso pagamento della Tassa sui rifiuti, infatti, andrebbe inevitabilmente a colpire anche le stesse attività di quartiere: Per pagare la maxi rata della TARI dovremo rinunciare ai fondi da destinare alle nostre iniziative di quartiere. Un programma di attività che prevede, tra le tante proposte, un corso di ceramica per ragazzi, un corso di alfabetizzazione informatica per anziani e giovani, giornate ecologiche, cinema sotto le stelle, realizzazione di un campo da bocce, percorsi di trekking, incontri culturali su storia e tradizioni del territorio e il mercato rionale. Tutto questo sarà possibile solo se avremo le risorse economiche necessarie specifica Patrizio. Durante la riunione i cittadini hanno manifestato malcontento per la gestione del quartiere da parte dell'amministrazione di Aprilia.



Per dar voce a questo malcontento, il CdQ vuole chiedere un incontro con sindaco e giunta in assemblea pubblica: I residenti sono molto amareggiati. Sembra che le risorse economiche della città vengano impiegate unicamente per il centro urbano e per nulla in periferia. Qui a Fossignano da anni aspettiamo un impianto fognario, in alcune zone manca il gas, abbiamo continuamente rifiuti abbandonati in strada, recentemente anche una carcassa di auto che è stata poi rimossa. Impensabile attendere così tanto per dei servizi essenziali, manca la progressività nei progetti conclude Ermanno Patrizio.

