Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

APRILIA

C'è l'autorizzazione temporanea per permettere alla società Loas di Aprilia di procedere con parte della bonifica del sito di via della Cooperazione, nella zona Industriale. La Provincia di Latina ha autorizzato l'azienda con un'ordinanza emessa il 21 luglio scorso a recuperare e smaltire nel modo corretto i rifiuti liquidi che si sono accumulati nelle vasche di accumulo dell'impianto di prima pioggia a causa dell'incendio che il 9 agosto del 2020 devastò due dei tre capannoni di stoccaggio, devastando anche i rifiuti fermi nel piazzale antistante. Nelle vasche finirono 90 tonnellate di acqua mista ai residui della combustione. Si tratta perlopiù di rifiuti non pericolosi, ma che devono essere ormai smaltiti in modo rapido. Sono lì da troppo tempo. Dopo una Conferenza dei Servizi a marzo scorso che ha raccolto i pareri del Comune di Aprilia, dell'Arpa Lazio e dei vigili del fuoco, arriva dunque l'ok dell'ente di via Costa. Saranno smaltite 5 tonnellate di rifiuto liquido al giorno, per un totale di 90. Gli impianti di riferimento indicati dalla Loas sono quelli della Rida Ambiente e della Fatone Srl. All'azienda come si sa è stata già negata l'autorizzazione a continuare nella sua attività di recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti considerato quanto accaduto ad agosto scorso. Alla Regione Lazio e alla Provincia sono rimandate, inoltre, le verifiche sulla coerenza dell'intervento con la programmazione regionale e sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico. «Si richiede tuttavia scrive il Comune di Aprilia nel suo parere - che la società, al termine delle operazioni di smaltimento, trasmetta a tutti gli Enti convocati in Conferenza dei servizi una relazione dettagliata, a firma di tecnico abilitato, sulla gestione dell'impianto con evidenziazione di: rifiuti in uscita dall'impianto verso terzi, distinti per tipologia (CER), con indicazione della destinazione, quantità e relativi FIR; rifiuti smaltiti internamente, con indicazione delle quantità; report su verifiche qualitative eseguite, eventuali anomalie verificatesi ed interventi di manutenzione effettuati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA