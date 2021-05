Aprilia, arrivano le colonnine elettriche

Prosegue la svolta green del Comune di Aprilia. Sono state inaugurate ieri mattina le prime 28 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installate da Be Charge e già funzionanti. Il sindaco Antonio Terra ha già effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici degli uffici comunali e all'assessora ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso, nelle 15 postazioni in cui sono state posizionate le colonnine. Ogni postazione comprende due colonnine con quattro punti di ricarica, ad eccezione di quella in via Mascagni (dove la colonnina è una ma con una potenza superiore) e presso la Stazione di Campoleone. «Con i nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici Aprilia si arricchisce di un'importante infrastruttura che proietta il nostro territorio nel futuro commenta l'assessora Caporaso si tratta di un'opportunità per i cittadini, che speriamo possa accompagnare la ripartenza post Coronavirus, all'insegna della sostenibilità ambientale e della scommessa tecnologica. Ringrazio la società Be Charge per aver colto subito questa possibilità ed aver scommesso sul nostro territorio. Si tratta chiaramente delle prime postazioni: spero che nel tempo se ne potranno affiancare altre».

IL PIANO

«Il nostro piano di sviluppo commenta Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge è ambizioso: contiamo di installare circa 30.000 punti di ricarica sull'intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Il ruolo dei Comuni resta centrale per consentire tale sviluppo perché soltanto con la collaborazione delle amministrazioni territoriali, come avvenuto con quella di Aprilia, potremo realizzare l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici necessaria al nostro Paese. Speriamo che siano tanti i Comuni che facciano le stesse scelte lungimiranti».

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull'App BeCharge scaricabile gratuitamente dagli App Store Google Play e Apple App Store. Attraverso l'App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all'account dell'utente. Le postazioni di ricarica si trovano in Via Mascagni, in Via Ugo La Malfa, in Via Zuara, Via dei Mille, Via Giuseppe di Vittorio, Via Nerone, all'interno del parcheggio di Via Aldo Moro, nel parcheggio del Cimitero comunale, in Via Bulgaria, Via Inghilterra, Via Fiume, in Piazza Benedetto Croce, nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Aprilia, a Campoleone alla stazione ferroviaria e nei pressi di Campoverde.

Raffaella Patricelli

