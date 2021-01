SEZZE

A distanza di oltre un anno dalla celebrazione dell'ultima messa, i fedeli non demordono e sperano ancora nella riapertura della chiesetta di Casal Bruciato.

La chiesa intitolata a San Lidano, situata su via del Murillo all'altezza dell'incrocio con la Migliara 47, a cavallo tra i Comuni di Pontinia e Sezze, ha chiuso i battenti a dicembre del 2019 per scelta del parroco, una decisione non condivisa dai parrocchiani che continuano a vivere la propria religiosità, rivolgendo appelli alla Curia affinché la chiesetta possa tornare ad accogliere i suoi fedeli.

«I residenti della zona - si legge nella nota diffusa dal comitato spontaneo dei parrocchiani - in questi 12 mesi hanno continuato a sperare nella riapertura della piccola chiesetta. Ci sono state iniziative benefiche, la volontà di organizzare una processione, l'intenzione di realizzare iniziative di volontariato per aiutare le fasce più disagiate in questo momento storico così delicato. Occasioni per convivere la comunità, fatta di persone e famiglie, che vistesi negare ogni forma di aggregazione hanno realizzato momenti conviviali in serate e pranzi raccogliendo fondi per poter realizzare opere di beneficenza con la stessa fede e lo spirito che li ha uniti tra i locali della chiesetta per più di 60 anni, oggi, ancora inspiegabilmente chiusa. Per il periodo natalizio è stato realizzato un albero di luci colorate alimentate da una batteria e affissa un'immagine rappresentante un presepe, tutto rigorosamente al di fuori della proprietà ecclesiastica».

Francesca Leonoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA