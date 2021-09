Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

TERRACINA

Inizierà l'11 gennaio 2022, davanti al secondo collegio penale del tribunale di Latina, il processo legato al caso dell'ex Pro-Infantia di Terracina e al progetto di realizzare un grande complesso residenziale nell'area ora sotto sequestro.

Ieri il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese ha disposto il rinvio a giudizio per l'architetto Claudia Romagna (dirigente del Comune), l'ingegnere Roberto Biasini (capo del settore Urbanistica), Il geometra Giuseppe Zappone (progettista e direttore dei lavori), Andrea Ruggeri (ex amministratore della società), Daniele D'Orazio e il vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, della lottizzazione abusiva nell'area che sorge in viale Circe dove era prevista la realizzazione di un complesso residenziale di lusso. Marcuzzi, difeso dall'avvocato Giulio Mastrobattista, è invece accusato di un reato autonomo, rivelazione di segreto d'ufficio, per aver riferito all'architetto Claudia Romagna il contenuto del suo interrogatorio a sommarie informazioni (Sit), come persona informata sui fatti.

LA VICENDA

L'area fu sottoposta a sequestro alla fine del 2020, poco prima dell'inizio dei lavori che prevedevano la demolizione del grande edificio bianco e la costruzione ex novo di due palazzi con 44 appartamenti. I sigilli scattarono la mattina del 31 dicembre ad opera del personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, su disposizione del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e del sostituto procuratore Giuseppe Miliano.

La Procura di Latina ipotizza la lottizzazione abusiva dell'area che, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il Piano Territoriale Paesistico Regionale, al momento non potrebbe rientrare nell'applicazione della normativa sulla Rigenerazione Urbana, la legge regionale n.7 del 18 luglio 2017.

Secondo l'accusa, il Comune avrebbe potuto rilasciare soltanto autorizzazioni relative ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo, in conformità con le cosiddette «norme di salvaguardia» previste dalla legge regionale 24/1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). Quindi per l'area dell'ex Pro Infantia mancherebbero i presupposti di legge necessari per il permesso a costruire rilasciato dalla giunta comunale con la delibera del 17 dicembre 2020, che aveva autorizzato la demolizione e successiva ricostruzione «con modifica delle sagome, con uno evidente stravolgimento dell'attuale assetto urbanistico».

Il progetto, secondo gli inquirenti, «avrebbe comportato una modifica di destinazione d'uso del compendio di natura speculativa»: 40 milioni di euro il valore stimato del complesso residenziale composto da due fabbricati di cinque piani, una piscina e due campi da padel. Gli investigatori sequestrarono una notevole quantità di documentazione negli uffici comunali. Ora la partita si sposterà in tribunale.

Marco Cusumano

