Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:02

TERRACINA

Hanno vinto il primo round della guerra giudiziaria contro il Comune di Terracina i quattro titolari delle attività balneari che hanno impugnato alcuni provvedimenti che impedivano loro di poter lavorare anche durante la stagione invernale.

I ricorsi presentati al Tar dagli avvocati Giovanni Malinconico e Toni De Simone portano la firma di Gino Di Lello, titolare dell'omonima Impresa; Società Crirò di Cristiana Iannetti; Piergiorgio De Carlo, titolare dell'omonima Ditta e Ivano Perroni titolare dell'omonima ditta. La vicenda, partita alla fine di ottobre con le prime diffide, è finita davanti ai giudici del Tar chiamati a discutere una serie di ricorsi cinque complessivamente con i quali sono stati impugnati due atti dell'amministrazione cittadina.

I ricorrenti, assistiti dagli avvocati Giovanni Malinconico e Toni De Simone, hanno chiesto infatti l'annullamento di due distinti provvedimenti: il primo è una delibera che ha dichiarato l'istanza di destagionalizzazione improcedibile quindi ha tolto agli operatori balneari la possibilità di tenere le strutture aperte anche in inverno, contrariamente a quanto fissato da alcuni provvedimenti nazionali adottati nella difficile fase dell'emergenza Covid proprio per aiutare le attività economiche.

Il secondo atto del Comune ha disposto invece la rimozione delle strutture e sancito il divieto di esercitare le attività commerciali. Già in una prima fase della guerra giudiziaria, a ottobre dello scorso anno, era partita una diffida in autotutela per scongiurare il rischio di dover procedere a smontare le strutture all'indirizzo del Comune che aveva dovuto quindi dovuto revocare la propria delibera. Poi, a metà dicembre, era stato lo stesso Tar a concedere ai ricorrenti la sospensiva sulla revoca del permesso di esercitare le proprie attività e gli stabilimenti sul lungomare avevano quindi potuto rimanere aperti.

Nell'udienza di ieri mattina è stata quindi discussa la sospensiva e i legali degli operatori balneari hanno sostenuto come esistesse in realtà una deroga visto il periodo difficile che alcuni settori economici stanno attraversando a causa della pandemia sostenendo dunque la validità delle norme sulla destagionalizzazione che consentono le aperture anche durante i mesi invernali. In serata è arrivato l'esito dell'udienza: i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta dei ricorrenti, decisione rispetto alla quale renderanno note le motivazioni nei prossimi giorni, e hanno fissato un'udienza pubblica per la discussione.

