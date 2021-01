© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONEL'illusione di poter almeno in parte tornare alla normalità per gli studenti delle scuole superiori è durata veramente poco. Dopo il rinvio dal 7 all'11 gennaio, ora slitta ancora la riapertura, almeno per un'altra settimana. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, infatti, visto l'incremento della curva dei contagi, ha firmato un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori, seppure regolata con solo il 50% degli studenti e con ingressi scaglionati.Fino a quella data continuerà ad essere attiva la didattica a distanza. Il nostro obiettivo - spiega il vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori - è quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo livello di attenzione. Dal 18 gennaio - conclude Leodori - seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole. Vanificato, almeno per il momento, il grande lavoro fatto dai dirigenti scolastici che avevano dovuto organizzare il ritorno in presenza tenendo conto dei pendolari e dell'organizzazione con i laboratori, si spera che possa servire dal 18 in poi.LO SCREENINGNel frattempo la Asl ha deciso di proseguire lo screening sugli studenti del capoluogo fino al 31 gennaio: ancora troppo pochi quelli che si erano sottoposti al tampone tra Natale e il 7 gennaio. Una decisione presa anche alla luce dei risultati dei tamponi. sStiamo purtroppo raccogliendo il frutto della tavolate di Natale - commenta la dottoressa Silvia Iacovacci, coordinatrice del gruppo Sps (Scuole che promuovono salute) che insieme ai colleghi dell'Equipe Anticovid stanno ormai da mesi fronteggiando l'emergenza negli istituti pontini - Finora nei due drive in dedicati del capoluogo sono stati sottoposti a tampone 1200 ragazzi e abbiamo trovato 21 positivi, il 2%. Ma attenzione, non bisogna illudersi: ogni positivo comparta che tra 10 e 15 persone vengano messe in quarantena e sono a rischio contagio. In questo modo si arriva a numeri grandi». Per questo si condivide in toto la decisione di far slittare la riapertura delle lezioni in presenza. «Capisco che può non sembrare una cosa logica, ma riportare in questo momento i ragazzi in aula è davvero rischioso».Per questo si spera che l'adesione allo screening cresca tra gli studenti del capoluogo. «Anche se va detto che molti di loro hanno preferito effettuarlo nelle farmacie» spiegano dalla Asl. Nel frattempo lo screening tra gli studenti viene allargato anche ad Aprilia e al distretto 3, quello dei Monti Lepini. Mentre a Terracina e a Fondi è stato avviato dai rispettivi Comuni e sta procedendo con numeri più significativi ri.spetto al capoluogo. «Contiamo di attivarlo anche nei distretti 4 e 5 - spiega la Iacovacci - e di arrivare complessivamente a testare il 60% della popolazione studentesca tra i 14 e i 19 anni che è di circa 27 mila ragazzi».IL SINDACATOLa decisione della Regione di far slittare il ritorno nelle classi è stata accolta con favore anche dal sindacato. Il segretario Generale dell'FLC CGIL Roma Lazio Alessandro Tatarella fa notare come i dati sulla diffusione del contagio e il recente studio FBK-ISS-INAIL, che evidenzia come «riattivare quasi completamente i contatti sociali e le scuole di ogni ordine e grado, come avvenuto in tarda estate, può risultare in un'onda epidemica non contenibile senza severe misure restrittive», invitano a non abbassare la guardia nonostante i buoni dati sulle vaccinazioni e gli interventi progressivi in atto, ottenuti anche dalla mobilitazione di lavoratori, studenti e famiglie nel corso di questi giorni, prosegue il sindacato.«QUELLO CHE SERVE»«Occorre, tuttavia, sin da oggi accelerare, con l'attivazione e il rafforzamento dei drive-in dedicati a studenti e personale scolastico, annunciati dalla Regione, l'omogeneizzazione e tempestività delle procedure operative delle ASL su tutto il territorio regionale; vaccinazione volontaria in via prioritaria (per tutti gli ordini di scuola) degli alunni immuno-depressi e del personale scolastico; l'attivazione della fascia oraria unica di ingresso a scuola degli studenti della scuola superiore nella fase in cui lo stesso risulterà limitato al 50% della popolazione studentesca; possibile ricorso a mezzi privati dedicati al trasporto scolastico; attivazione di uno screening sulla casistica del contagio della fascia 0-6 e del primo ciclo di istruzione, che hanno funzionato costantemente con le attività didattiche in presenza; fornitura di mascherine FFP2 a tutto il personale scolastico, in luogo di quelle chirurgiche fin qui adottate; prevedere la differenziazione degli orari delle attività produttive, in modo da rendere quasi esclusivi per gli studenti i mezzi di trasporto nell'orario di ingresso a scuola».