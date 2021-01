© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTITre pareri negativi da Arpa, Comune e Provincia di Latina, e tre giorni di tempo a Ecoambiente per presentare eventuali documenti. È l'esito finale della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria sull'ampliamento da 38mila metri cubi richiesto da Ecoambiente per il lotto B della discarica di Borgo Montello. Una ipotesi cui da sempre si sono detti contrari gli enti pontini, che temono una possibile ripresa dell'attività in quel sito. In apertura di seduta, è stata letta la nota di Arpa Lazio che ha ribadito il proprio parere negativo espresso già il 25 ottobre 2019 e riconfermato il 21 gennaio 2020: ha ricordato che si sono svolte nel corso del 2020 attività di campionamento in 4 step con il prelievo di 16 campioni di acqua sotterranea cui si sono aggiunti 5 ulteriori punti di prelievo, evidenziando la presenza di sostanze inquinanti.«SOLO LA BONIFICA»Negativo anche il parere del Comune di Latina, per il quale era presente alla conferenza anche il sindaco, Damiano Coletta, che ha ribadito la forte contrarietà alla ripresa di qualsiasi attività. «Noi contiamo sul fatto che quell'abbancamento ulteriore non sia mai autorizzato - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini - e che quindi la Regione tenga conto dei tre pareri negativi. Il sindaco ha ribadito che quella discarica deve solo essere bonificata e avviata al post mortem, e ha fatto inoltre riferimento alla relazione della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, facendo presente che quel sito è inquinato, con Arpa Lazio che ha certificato la presenza di elementi cancerogeni». Parere negativo anche dalla Provincia di Latina, così come, in una precedente seduta, era stato negativo anche quello da parte della Asl.L'AMMONIMENTORelativamente invece a limiti e distanze (minimo 500 metri) da abitazioni e centri abitati, la Regione ha ribadito come le prescrizioni valgano per nuovi siti. Nel corso della riunione è stato sollevato anche il tema dell'individuazione dei siti di stoccaggio del secco residuo: il dirigente del settore Rifiuti della Regione Lazio, Flaminia Tosini, ha ricordato agli enti presenti che, a prescindere da Montello, il territorio provinciale dovrà comunque dotarsi di un sito. «I tempi non saranno lunghi per la decisione finale della Regione sulla richiesta della società - ammonisce il consigliere regionale Enrico Forte (Pd) presente alla riunione - dato che c'è ora in atto anche una procedura commissariale per la scelta di siti di stoccaggio».I COMITATIDati i tre giorni di tempo a Ecoambiente per controdedurre, la determina con la decisione sull'ampliamento potrebbe essere emessa nella prossima settimana. Intervenuti ieri anche l'ambientalista Giorgio Libralato e, per i comitati dei residenti, Paolo Bortoletto, che hanno ricordato le criticità derivanti dalla servitù.Di rifiuti e siti di stoccaggio si tornerà a parlare domani in commissione Ambiente in Provincia: «Si riparte dal sito di La Cogna di Aprilia - spiega il presidente, Domenico Vulcano - perché l'ex cava alla periferia apriliana necessita di bonifica, com'è noto a tutti ed espressamente richiesto dai cittadini, comitati ed associazioni».Andrea Apruzzese