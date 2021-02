IL BANDO DEL COMUNE

La chiusura dei teatri e di tutto ciò che gravita intorno al palcoscenico è una ferita ancora aperta per tutti gli operatori del settore: attori, registi, tecnici, pubblico. C'è, però, chi si è rimboccato le maniche ed ha dirottato la propria passione in un percorso nuovo, che a giorni farà il suo debutto. Si tratta dell'associazione Latitudine Teatro di Stefano Furlan, che si è aggiudicata il primo posto al bando L'Arte e Cultura al tempo del Covid-19 del Comune di Latina. Dopo un lavoro durato mesi domenica 7 febbraio andrà in onda sul canale YouTube Clap Corsi e laboratori arti performative la prima puntata della web serie Amore e informazione. L'appuntamento è alle 19 con i 66 allievi di diverse età e livelli di esperienza guidati da Stefano Furlan e Clemente Pernarella. Gli spettatori si troveranno davanti un testo linguisticamente innovativo della drammaturga inglese di Caryl Churchill, in cui viene scandagliato il rapporto tra amore e informazione, spesso in disequilibrio fra loro. Gli attori porteranno in scena l'Amore e proveranno a coglierne tutti gli aspetti e le contraddizioni, immedesimandosi nei personaggi che sono facce diverse della stessa medaglia e al tempo stesso bisognosi di affetto.

«All'interno di ogni sezione sono presenti 7 scene alle quali l'autrice assegna un titolo indicativo. È come se questi dati fossero informazioni in attesa di essere codificate in scena dai personaggi. L'arduo compito di chi dirige Love and Information, sta nello scegliere, per ogni scena, quante persone parlano e chi dice cosa, cosi come l'età, il sesso, il rango sociale degli stessi individui. L'idea di dedicare un progetto di formazione a un testo dalla struttura cosi particolare spiegano dalla scuola - nasce dalla possibilità che offre di far lavorare gli allievi in maniera attiva non solo al lavoro attoriale di ogni singolo episodio (creandone i personaggi protagonisti) ma anche all'ideazione del contesto in cui ogni episodio deve essere calato. La divisione in sezioni inoltre ha permesso di lavorare in piccoli gruppi e questo ci ha dato l'opportunità di portare avanti il percorso anche con le restrizioni sanitarie in atto». Il materiale raccolto dai registi Stefano Furlan e Clemente Pernarella ha permesso la successiva elaborazione e la realizzazione dei corti, che il pubblico abituato alle poltrone del teatro potrà guardare dal divano di casa.

Bianca Francavilla

