Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

I VOLONTARI

Quattro decenni in difesa degli animali. L'associazione Amici del Cane di Latina, la prima ad essere iscritta nel registro delle associazioni di volontariato del Comune di Latina, festeggia il suo 40esimo anno di attività. Un anniversario importante che celebra un lungo periodo costellato da battaglie e traguardi raggiunti, da gioie e delusioni, ma soprattutto da un entusiasmo costante che nessuna difficoltà ha mai scalfito. Era il 1981 quando un gruppo ristretto di persone, accomunate dall'amore per gli animali, si è riunito con l'obiettivo di difendere, tutelare e accudire i cani abbandonati o senza padrone, contribuendo concretamente alla nascita del canile comunale di Latina che ha gestito e curato sin dalla sua nascita. Onlus dal 1998, con l'arrivo alla presidenza di Rosaria Alesini nel 2005, l'associazione ha subito una riorganizzazione e una suddivisione dei ruoli che ha permesso di consolidare e intensificare le attività. Grazie al duro lavoro dei volontari, ad un'attenta gestione del contributo comunale e all'aiuto economico di privati, l'associazione è riuscita a migliorare, anno dopo anno, le condizioni degli ospiti del canile che attualmente sono circa 600, offrendo un ricovero dignitoso e garantendo cibo, cure e affetto. Obiettivi raggiunti grazie alla professionalità dei volontari e al lavoro svolto sul territorio con campagne di divulgazione tramite i vari mezzi di comunicazione, meeting e interventi per una corretta informazione sulle tematiche legate al canile. Sono stati realizzati progetti di sensibilizzazione nelle scuole materne ed elementari, facendo visitare il canile ai ragazzi; e in collaborazione con volontari comportamentalisti sono stati avviati dei progetti di pet therapy in case di riposo per anziani e in compagnia di diversamente abili. L'associazione, inoltre, ha una collaborazione accreditata con il Tribunale dei Minori di Roma per il recupero di ragazzi minorenni, che chiedono per la messa in prova il servizio in un canile.

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA