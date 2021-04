30 Aprile 2021

IL CASO

Si valuterà oggi in un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza convocato per oggi alle 10 in prefettura se chiedere alla Regione Lazio di istituire una microzona rossa a Bella Farnia, al complesso ex Somal dove vivono oltre duemila indiani della comunità sikh. Il comitato era stato riunito d'urgenza ieri pomeriggio dal prefetto Maurizio Falco all'esito dei risultati sui tamponi di massa effettuati ieri a Bella Farnia, oltre al questore Michele Spina e ai comandanti di carabinieri e Finanza, era presente anche il direttore generale della Asl pontina, Silvia Cavalli. I numeri dei tamponi effettuati sono preoccupandi: dei cinquecento sottoposti a tampone 90 sono risultati positivi. Oggi i contagiati verranno trasferiti in due strutture messe a disposizione dal Comune di Sabaudia per scongiurare il rischio di nuovi contagi.

LO SCREENING

Ieri è stata una giornata campale a Bella Farnia. Gli indiani si sono disposti diligentemente in fila in attesa del loro turno. Un lungo, interminabile, serpentone di gente. Si è svolto ordinatamente lo screening organizzato dalla Asl di Latina con la collaborazione della protezione civile comunale che si è svolto ieri, in largo Russia, presso la ex Somal, a Bella Farnia, nel Comune di Sabaudia. I tamponi sono stati effettuati dalle 13 alle 20 tra gli indiani sikh che vivono nel Comune pontino e che vivono, perlopiù proprio in quella lottizzazione di case dai colori chiari che in tanti hanno ribattezzato little India . Presenti Polizia di Stato e Polizia Locale al fine di verificare che le operazioni si svolgessero senza problemi.

GIA' 300 POSITIVI

Lo screening si è reso necessario proprio visto l'aumento dei casi tra gli indiani nelle ultime settimane: circa 300 quelli attualmente positivi prima dei tamponi di ieri. Una situazione che rischia di diventare esplosiva considerando anche il fatto che i braccianti vivono stipati in piccoli appartamenti, che gli asintomatici rischiano di trasmettere il virus ai coinquilini, che è difficile riuscire a garantire l'isolamento dei positivi proprio per le precarie condizioni abitative in cui vivono queste persone. A questo si aggiunga che molti di loro continuano ad andare al lavoro anche se malati per paura di perdere il posto e lo stipendio e che capita che alcuni bambini indiani appartenenti a famiglie con casi di positività sono stati comunque mandati a scuola dai genitori. Le attività di screening si sono protratte per tutta la giornata fino a sera.

LA SENSIBILIZZAZIONE

Un afflusso incessante di persone che, sensibilizzate nei giorni scorsi anche attraverso dei volantini nella loro lingua e l'intervento di un mediatore culturale, si sono presentare per effettuare i tamponi. Purtroppo moltissimi sono stati i casi di positività. Un problema di non poco conto. Anche perché molti di loro non comprendono appieno la condizione di asintomatico e continuano a circolare senza rimanere in isolamento estendendo così di fatto il contagio. Una vera e propria bomba a livello sanitario che va disinnescata quanto prima.

Ebe Pierini

