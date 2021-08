Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Migliorano le condizioni del bambino di circa 2 anni, originario di Terracina, risultato positivo al Covid e trasferito in un ospedale romano per le cure necessarie. Sta meglio anche la madre, una casalinga vaccinata con doppia dose Pfizer, risultata anche lei contagiata ma con lievi sintomi. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha isolato il padre del piccolo ma ha verificato che non si tratta, come era invece accaduto per il caso di Formia dei giorni scorsi, di un cluster familiare allargato ma di contagi singoli per i quali al momento non è stato possibile rintracciare il caso indice. Intanto, sono solo due i ricoveri ospedalieri accertati nelle scorse 24 ore in provincia di Latina ma sale ancora la curva rispetto a mercoledì: 11 casi in più, per un totale di 49 distribuiti in 12 comuni pontini. Sette di questi sono stati registrati a Terracina, sei invece a Formia, Minturno e Sezze, altri 4 rispettivamente ad Aprilia, Fondi, Latina e San Felice Circeo, tre invece i contagi che riguardano Gaeta e Sabaudia e uno Lenola e Maenza.

Dall'inizio del mese di agosto il numero dei residenti positivi al coronavirus ha già raggiunto quota 801, mentre in tutto il mese di luglio i casi erano stati complessivamente 769 e 50 i ricoveri totali. La buona notizia è che i decessi restano fermi a quattro e da sei giorni non ci sono vittimei.

Sotto osservazione restano i dati relativi ai ricoveri, decisivi, in base ai nuovi parametri, per stabilire il passaggio di fascia delle regioni. Ad oggi i ricoverati in area non critica sono complessivamente 526, di cui 70 registrati solo nell'ultima settimana. Stabile invece a quota 65 il numero delle terapie intensive occupate. La percentuale di occupazione resta dunque all'8% in area medica, al 7% in terapia intensiva. Ancora sotto la soglia del 15 e del 10%. I ricoveri però sono sensibilmente aumentati anche nel territorio pontino e dalla Regione già nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione di pre-allerta per passare dallo scenario uno al due con aumento di posti letto destinati al covid.

Laura Pesino

