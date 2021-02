LA SITUAZIONE

Centotredici i nuovi contagi in provincia di Latina e un allarme che arriva dal comune di Roccagorga dove due cluster, rapidamente diffusi in una casa di riposo e in una scuola dell'infanzia, fanno sospettare la presenza della variante inglese. «La comunità di Roccagorga ha commentato il sindaco Nancy Piccaro - sta vivendo un periodo molto delicato. In questi ultimi giorni si è verificato un aumento esponenziale del numero dei contagi da Covid-19. Il campanello d'allarme sono stati i primi contagi della scuola dell'infanzia, che prontamente è stata messa in sicurezza, le attività sospese e i bambini della classe sotto osservazione sono stati testati. Purtroppo alcuni sono risultati positivi. La cosa particolare è che nei familiari di alcuni bambini negativi si stanno sviluppando positività, ma non si è capito se ciò derivi da contatti esterni o se i bambini potrebbero essere stati positivi asintomatici ed ora ormai negativizzati. Ora è stato riscontrato anche un cluster in una casa di riposo, anche qui sembrerebbe nato da un operatrice che aveva a casa un bambino positivo asintomatico. Purtroppo stiamo scoprendo un aspetto nuovo e cioè il virus che prima risparmiava i bambini adesso, invece, sembra aver mutato modalità di trasmissione diffondendosi anche fra i più piccoli». Il Comune è costantemente in contatto con Asl e forze dell'ordine e si valutano proprio in queste ore misure più stringenti all'interno del territorio dal momento che, su poco più di 4mila abitanti, si contano 90 positività. I tamponi effettuati sono stati inviati al laboratorio dell'istituto Spallanzani, che attraverso il sequenziamento del virus potrà stabilire se si tratti davvero di una variante più contagiosa del covid. «Ad insospettire - come spiega Antonio Sabatucci, responsabile del Dipartimento di prevenzione - è proprio la rapidità con cui i contagi si stanno diffondendo, non perché ci siano rientri dall'Inghilterra». Ad oggi dunque a Roccagorga sono chiusi tutti i plessi scolastici e il sindaco ha chiesto di poter testare tutto il plesso Salcani e tutti i ragazzi delle scuole. Proprio ieri a Roccagorga si sono registrati altri 10 casi che si aggiungono ai 27 del giorno prima. Il bollettino della Asl riporta poi altri 20 contagi nella città di Formia, 17 a Latina, 11 a Fondi, 10 anche a Terracina, nove ad Aprilia, sette a Cisterna, cinque a Minturno e San Felice, quattro a Sabaudia, tre nei comuni di Priverno, Pontinia e Sermoneta, due a Sperlonga, uno infine rispettivamente a Itri, Norma, Sonnino e Spigno Saturnia. A febbraio il numero dei contagiati sale a 1325. Sono però 128 nelle ultime 24 ore i pazienti guariti, tre invece le vittime, di 78, 84 e 85 anni, tutte di Aprilia. Il conto dei decessi nei primi 12 giorni del mese arriva ora a 30, mentre dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 379 persone.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA