Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

Continuità o alternanza sono le opzioni per la poltrona più ambita di Sezze. Prosegue la campagna elettorale dei candidati sindaci che si sfideranno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Entrambi sono impegnati a convincere l'elettorato a sostenerli fino all'ultimo voto necessario per consolidare e irrobustire il consenso avuto al primo turno, fino allo sfondamento del 50% più uno.

Una partita ancora aperta, nonostante il divario che separa la corsa di Lidano Lucidi con il suo 39,43% da quella di Sergio Di Raimo che ha avuto il 32,27% dei voti. «Ho incontrato tante persone ha affermato Di Raimo - e ho avuto conferma che buona parte dell'elettorato è consapevole della necessità che, in una fase così complessa, la guida del Comune debba stare nelle mani di amministratori con la necessaria esperienza, evitando salti nel buio e formazioni politiche eterogenee nate per fare cartello contro, senza visioni, filiere e progettualità condivise. I nostri atti saranno concreti e a beneficio di tutti».

«Il segnale dalla comunità di Sezze è arrivato forte e chiaro ha detto invece Lucidi -: c'è voglia di cambiamento, di una politica inclusiva, di una politica che esca dal palazzo. Sezze ha tantissime teste pensanti che finora sono state tenute ai margini. Ecco perché serve una buona amministrazione che sappia coinvolgerle, ascoltarle e aiutarle nella realizzazione dei propri progetti. Questa è la nostra proposta politica e i cittadini l'hanno capita benissimo».

Di Raimo, con il suo programma di governo, pone al centro dell'azione amministrativa che come promesso sarà concreta - diversi temi importanti, di ampio respiro, come ad esempio l'ambiente e l'economia. Temi che si ritrovano anche nel programma dell'avversario. L'occasione è buona per sottolineare similitudini e differenze. Vediamo.

Sul capitolo rifiuti, Di Raimo afferma che «pur avendo ultimamente fatto notevoli miglioramenti» in termini di raccolta, sarà necessario «estendere il porta a porta' su tutto il territorio e svolgerla meticolosamente nei vicoli e nelle strade della città, anche con turni pomeridiani». Da potenziare anche il centro di raccolta con nuovi mezzi e macchine per il compostaggio, si legge nel programma dell'esponente del Pd che sul tema punta anche alla differenziazione delle tariffe in base al reddito, sottolineando che l'obiettivo resta «la tariffa puntuale che permetterà di pagare in base all'effettivo conferimento dei rifiuti».

Secondo il programma di Lucidi, fondatore del movimento Identità setina, per quanto riguarda la questione rifiuti è «necessario promuovere la cultura ambientale nei cittadini sin dall'infanzia, per sviluppare una coscienza ecologica nell'individuo in cui il rifiuto' sia concepito non come un problema/scarto ma come una risorsa». Nel concreto propone la costituzione di centro del riuso «che ha come obiettivo primario la prevenzione, la riduzione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente». E ancora l'istituzione dell'osservatorio rifiuti zero, allo scopo di monitorare l'andamento della raccolta differenziata, e l'istituzione di due isole ecologiche (di cui una a Sezze Scalo) e la predisposizione di un programma di raccolta materiale ingombrante itinerante. Tra i paragrafi dell'economia spicca in entrambi i programmi il turismo. Per Di Raimo, Sezze ha grandi potenzialità, che affondano nella cultura setina, da mettere in rete per una buona promozione del territorio. Prioritario recuperare il Palio cittadino, l'Estate setina e il Sasso di Capodanno ma anche adottare i disciplinari per la valorizzazione e tutela delle botteghe storiche, artigiane e di prodotti tipici. «I progetti di sviluppo turistico secondo Lucidi devono basarsi in primis sul decoro della città e poi su una visione intercomunale».

Rita Cammarone

