16 Marzo 2021

L'ANALISI

Nuovo allarme per operazioni finanziarie sospette sul territorio pontino. E' quanto risulta dalla relazione dell'Ufficio unità finanziaria della Banca d'Italia dalla quale emerge che se il Lazio con 14.329 operazioni si colloca al terzo posto dopo Lombardia e Campania, la provincia di Latina è seconda soltanto a Roma. Se nella capitale nel 2020 tali passaggi di denaro sono stati 12669 (3632 in più dell'anno precedente) anche la provincia di Latina fa segnare un netto incremento rispetto al 2019. Le operazioni sono state 727 contro le 544 di Frosinone, le 155 di Rieti e le 234 di Viterbo, unica provincia nella quale si registra una diminuzione.

I numeri raccontano che sul territorio pontino c'è stato un incremento anche nel passaggio dal primo al secondo trimestre del 2020: se nei primi sei mesi le operazioni finanziarie sospette erano state 348 nei successivi sei mesi se ne sono aggiunte altre 379 per un totale di 727 e un incremento si registra anche rispetto al 2019 quanto a fine anno si erano contate 634 operazioni poco chiare, 303 nel primo semestre e altre 331 nel secondo. La ricaduta stimata nel Lazio di circa 10 miliardi. L'aumento appare ancora più preoccupante se si pensa al prolungato periodo di lockdown del 2020 che ha determinato una crisi di liquidità soprattutto le piccole e medie imprese diventate facili prede della criminalità organizzata. Le operazioni finanziarie sospette riguardano principalmente attività di riciclaggio connesse alla criminalità organizzata ed in parte alla corruzione e all'evasione fiscale.

«I dati indicano che probabilmente è in atto un processo di reinvestimento di denaro delle mafie nel sistema produttivo romano e laziale - commenta Giampiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione - anche grazie al prezioso apporto dei colletti bianchi. Il rischio di infiltrazioni criminali si annida sia nei tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche, sia nell'interesse a gestire direttamente o indirettamente imprese operanti in settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi a causa della pandemia. Presentano vulnerabilità accentuate i settori immobiliare, edile, servizi di pulizia, tessile, turistico, ristorazione e trasporti. Si manifestano forme di infiltrazione sempre più pervasive basate sul controllo di imprese tramite prestanome o sull'estromissione di fatto dei titolari anche attraverso attività usurarie o estorsive». Del resto in provincia di Latina alcune delle più importanti inchieste aperte negli ultimi anni sono partite proprio da segnalazioni della Banca d'Italia prima fra tutte Arpalo che ha portato alla luce un diffuso sistema di riciclaggio transnazionale, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, reati tributari e societari, corruzione, il tutto aggravato dal vincolo associativo al centro del quale c'erano l'ex parlamentare Pasquale Maietta e la sua socia Paola Cavicchi. «A fronte di operazioni finanziarie anomale, quanto sofisticate conclude Cioffredi - lo Stato c'è. A Roma e nel Lazio c'è grande capacità di monitoraggio».

Elena Ganelli

