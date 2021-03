5 Marzo 2021

I DATI

Dalla scorta ai vaccini anticovid, che sono in distribuzione nei vari presidi della provincia, al soccorso alle persone in difficoltà (281 in totale, solo nel mese di febbraio): il dispositivo dei controlli della polizia stradale, nel corso delle ultime settimane, è stato particolarmente intenso. Sono state infatti 297 le pattuglie impiegate sulle principali arterie della provincia: le statali Pontina, Flacca, Monti Lepini e Appia. Serrati i controlli alla circolazione stradale: oltre 2.000 i veicoli sottoposti a verifiche, con circa 3.000 persone identificate. Lo scopo è sempre lo stesso: fare prevenzione e verificare che le norme previste dal codice della strada siano rispettate. Gli automobilisti pontini non sono però così disciplinati come si vorrebbe: 740 in un solo mese i verbali elevati per svariate infrazioni. Ad essere infrante le cosiddette norme comportamentali, oltre all'utilizzo del telefonino alla guida, al mancato uso della cintura di sicurezza e dei seggiolini per tenere in sicurezza i bambini. Trentuno le patenti e 37 le carte di circolazione ritirate, mentre i punti decurtati sono stati 1.534. Per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti sono stati invece sanzionati 14 automobilisti. Per eccesso di velocità e velocità pericolosa sono state elevate 125 sanzioni, soprattutto grazie all'utilizzo del telelaser. Sono stati rilevati 30 incidenti, di cui 15 con lesioni: in queste circostanze, 23 le persone che hanno riportato ferite, mentre una è deceduta (l'incidente era stato causato nella zona di Le Ferriere da un pirata della strada, che è stato arrestato tre giorni dopo nella Capitale, mentre tentava la fuga all'estero); 15 incidenti rilevati invece hanno causato danni soltanto a cose. I controlli non sono stati solo su strada, ma anche di tipo amministrativo: la squadra di polizia giudiziaria della Stradale ha infatti effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. Tre le denunce all'autorità giudiziaria.

