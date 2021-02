© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOIl Comune di Sabaudia e quello di San Felice Circeo seduti attorno ad un tavolo per stabilire un percorso comune finalizzato alla risoluzione dell'annosa vicenda delle alienazioni dei terreni che si trovano nella frazione di Molella.Una problematica, quest'ultima, che si protrae da anni e su cui i due enti comunali vogliono fare chiarezza in modo da dare finalmente delle risposte certe ai residenti della zona.Nelle more della pronuncia della Corte d'Appello sulla vicenda giudiziaria si è svolto un incontro nel corso del quale si è discusso dell'istituzione di due comitati tecnici, rappresentativi degli enti interessati ovviamente, chiamati ad analizzare i particolari della questione e cristallizzare l'iter per la sua definizione.IL TAVOLO DI CONFRONTOSiederanno al tavolo di confronto per il Comune di Sabaudia: Giulia Di Matteo, segretario generale Comune di Sabaudia, Daniela Rufo, responsabile di Settore Comune di Sabaudia, Luca Perfetti, dirigente area vasta tecnica e Bruno De Maria, legale incaricato dal Comune di Sabaudia. Per il Comune di San Felice Circeo: Gloria Ruvo, segretario generale, Domenico Mattacchioni, ingegnere incaricato e Corrado De Angelis, legale incaricato dal Comune di San Felice Circeo.UFFICI AL LAVORODurante l'incontro a cui hanno partecipato, oltre ai responsabili dei settori competenti, i sindaci Giada Gervasi e Giuseppe Schiboni (nella foto) ed i consiglieri Enrico Veglianti per Sabaudia, Vincenzo Cerasoli e Luciano Magnanti per San Felice Circeo, è stata ribadita la volontà di procedere con la sottoscrizione di una intesa tra le Amministrazioni, a cui gli uffici stanno già lavorando, al solo fine di addivenire a mettere la parola fine alla questione che si trascina ormai da moltissimi anni relativa ai terreni del Comune di San Felice Circeo che vennero assegnati al neonato Comune di Sabaudia nel 1934.E.Pie.