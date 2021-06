LA PRESENTAZIONE

Sermoneta accoglie Alice Urciuolo. La 26enne sceneggiatrice e scrittrice di Priverno, oggi alle 18:30 nella cornice della Loggia dei Mercanti, presenterà il suo libro-debutto Adorazione, vero e proprio caso letterario dell'estate 2021 che ha sfiorato la cinquina finalista del Premio Strega, dopo essere stato selezionato tra i sessantadue titoli di narrativa prescelti. Solo pochi giorni fa, infatti, l'autrice sedeva sul palco del Teatro Romano di Benevento come uno dei dodici candidati della LXXV edizione del più importante concorso letterario italiano. Il romanzo si svolge proprio in terra pontina, dove Alice è nata e cresciuta prima di trasferirsi a Roma per studio e lavoro. In un'afosa estate sul litorale di Sabaudia, un gruppo di adolescenti di Pontinia viene colpito da una tragedia, l'omicidio dell'amica Elena per mano del fidanzato Enrico. A distanza di un anno, il gruppo di amici tenta di uscire dalla tragedia e di crescere, mettendosi alla prova, anche a costo di soffrire e far soffrire. I diritti cinematografici di Adorazione, che a tutt'oggi è tra i romanzi semifinalisti del Premio John Fante Opera Prima (POP) e finalista al Premio Viareggio Rèpaci per la narrativa, sono già stati acquisiti dalla Picomedia, casa di produzione cinematografica e televisiva. Promettente penna italiana, Alice Urciuolo ha già importanti esperienze lavorative alle spalle: è tra le autrici della serie di successo Skam Italia (Netflix, Tim Vision e Cross Productions) e, attualmente, è impegnata nella scrittura di progetti per piattaforme internazionali. La presentazione di oggi, organizzata dall'associazione Sintagma si tiene in concomitanza con la mostra Il giardino romantico di Ninfa. 100 anni di bellezza in fotografia a cura del Club della Fotografia Sermoneta. Oltre all'autrice interverranno il sindaco Giuseppina Giovannoli e il giornalista e direttore di Sintagma, Mauro Nasi. Per prenotazioni: info@sintagma.site

Se.Nog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 19 Giugno 2021, 05:02